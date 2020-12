Duro varapalo para Marta López: Efrén Reyero desvela que ha roto con ella antes de entrar en 'La casa fuerte' Ecoteuve.es 7/12/2020 - 10:28 0 Comentarios

El extronista se ha convertido en nuevo concursante del reality de Telecinco

La casa fuerte vivió este domingo una noche de grandes sorpresas con la entrada de un nuevo concursante para suplir la plaza de Cristini Couto tras su expulsión. En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez anunció que Efrén Reyero se convertía en el compañero de Rebeca en lo que supone su debut en un reality de este tipo.

Pero lo más gordo estaba por llegar. El que fuera el primer tronista en la historia de Myhyv ha dado una noticia que ha dejado a todos helados en el plató de Telecinco y ha desvelado una anécdota junto a Isa Pantoja que dará mucho que hablar en los próximos días. Efrén soltó la bomba antes de subir a la casa: ha roto con Marta López después de unos pocos meses de relación.

Tras confesar que estaba muy nervioso por ser el primer reality en el que participa, Jorge Javier lanzó a Efrén la gran pregunta. "¿Estás con Marta?", se interesó el catalán antes de que el joven lo negara. "No, no estamos desde hace un par de semanas", respondió. "¿Y ella lo sabe?", se interesó Jorge Javier con ironía.

"Yo se lo dije. Lo que no creo que sepa es que entraba en La casa fuerte porque eso no se lo he dicho", explicó el concursante sobre la colaboradora de Sálvame, que vive un nuevo varapalo sentimental después del escándalo sexual que protagonizó en el llamado Merlos Place junto a Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

Efrén Reyero e Isa P tontearon en una discoteca: ¿pasó algo entre ellos?

La cosa no quedó ahí y Efrén desveló que tonteó con Isa P durante una noche entera mientras la joven ya estaba saliendo con Asraf. "Hubo una noche de fiesta que estuvimos juntos hasta las siete de la mañana. Y ya está. Lo pasamos bien. Hubo buen rollo. Ella gana mucho más en las distancias cortas que en televisión", decía, sin aclarar al 100% si pasó algo más entre ellos.

El programa puso especial atención al reencuentro entre Efrén e Isa, donde demostraron tener una gran complicidad. "La última vez que estuvimos en un banco estuvimos hasta las 8 de la mañana. Nos lo pasamos bien", recordó Efrén, al que muchos han acusado de acercarse a Isa P para ganar notoriedad.

"¿Os gustasteis?", preguntó Jorge Javier. "No, a mí no me gustaba", afirmó Isa, contradiciendo la versión ofrecida por Efrén. En plató, los colaboradores concluyeron que de verdad no había pasado nada más entre ellos porque en su cara a cara no se notaba ningún tipo de tensión.