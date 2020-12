El ataque tránsfobo de Oriana a Amor Romeira que desató una gran bronca en 'La casa fuerte': "Siempre con lo mismo" Ecoteuve.es 7/12/2020 - 8:59 0 Comentarios

La canaria denunció un lamentable comentario por parte de la venezolana

"No soy homófoba, tengo amigos gays", trató de justificarse Marzoli

Telecinco sigue contando con Oriana Marzoli como comentarista después de innumerables faltas de respeto y desprecios a rivales televisivos más propios de otro tiempo. Este domingo, la venezolana lanzó un lamentable ataque tránsfobo hacia Amor Romeira por el que la canaria rompió a llorar antes de enzarzarse en una gran bronca con la tertuliana.

En plena emisión de la nueva gala de La casa fuerte, Jorge Javier Vázquez paró el transcurso del programa al ver a Amor envuelta en un mar de lágrimas. La exgran hermana explicó que estaba así porque Oriana Marzoli había tenido varios comentarios tránsfobos hacia ella durante el corte publicitario.

Lea también: Fani y Christopher anuncian en 'Sábado Deluxe' que han vuelto: "Ahora el sexo es más guarro"

"Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, criticar o decir si soy más buena o más mala persona, si no le gusto, si no le gustan mis zapatos rojos... Pero siempre con lo mismo, no", lamentó la canaria entre sollozos. "Yo en la vida me meto con las personas por lo que quieran ser o lo que dejen de ser, y ya creo que llevo tantos años demostrando quien soy como para que venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o de señora, que no sabe cómo dirigirse a mí porque tengo el pelo corto", desveló al fin Amor.

Oriana Marzoli niega su homofobia: "Tengo amigos gays"

"Me parece absurdo, un golpe bajo. Yo estoy por encima de eso, pero soy humana y a veces me afecta. Personas como Oriana a mí me la resbalan", ha continuado exponiendo Romeira. Oriana se quejó entonces de que Amor se quejara de su transfobia acusándola de haberla vinculado públicamente con la prostitución. "No te creo nada, deja de hacer llorar y de hacer el 'show' barato que estás haciendo cuando eres la primera persona que te dedicas a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás, porque me pareces un cero a la izquierda", replicó la venezolana.

Lea también: El 'zasca' de Belén Esteban a Klein, ex pareja de Rafael Amargo en 'Sábado Deluxe'

Oriana se puso en pie y la tensión en plató creció por momentos. "¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo me dejo la guerra o lo que tenga contra ti en la calle. Yo en un plató te trato con educación y no reniego de la identidad de género", le contestó Romeira. "Te guste o no me tratas en femenino, no en masculino, maleducada", le soltó en una discusión que ya se tornó en un intercambio de gritos.

"Creo que tienes que hacer una reflexión sobre lo que has dicho. Es responsabilidad tuya y lo que no quiero es ser un policía", le aconsejó Jorge Javier a Oriana minutos más tarde antes de que esta acabara pidiendo perdón. "Pido disculpas públicamente si se ha sentido ofendida por eso, en ningún caso soy tránsfoba como se ha dicho ni mucho menos homófoba. Tengo amigos gays y mazo seguidores gays que me adoran", se justificó.

Por su parte, Amor hizo lo propio después de regresar al plató de Telecinco mucho más tranquila. "Quiero pedir disculpas por abandonar mi puesto de trabajo y segundo por las formas que tuve al enfrentarme a Oriana. Yo no tengo nada en contra de ti, vengo a hacer mi trabajo, te tengo muchísimo respeto y creo que eres muy válida para estar en televisión, pero con esos argumentos, por favor, te pido que nunca más", sentenció la canaria.