Leticia Sabater deja en shock a Buenafuente en 'Late Motiv': "Yo nunca he mojado mis genitales en salsa de soja" Ecoteuve.es 4/12/2020 - 19:41

La cantante irrumpió por sorpresa cuando el cómico se mofaba de su villancico

Leticia Sabater irrumpió por sorpresa en Late Motiv mientras Andreu Buenafuente estaba comentando su nuevo villancico. En él aparece la expresentadora acostándose con Papá Noel y los Reyes Magos.

"Esto está pasando. No nos gusta, pero pasa. Vamos a ver solo un poquito, las imágenes pueden herir todo. La sensibilidad no, es lo de menos, todo", dijo el cómico antes de poner un fragmento de Papá Noel, You're the Only One.

"El día que Leticia haga algo discreto y elegante me voy a comer mis palabras con salchipapas. Aunque en 2020 todo es posible". Fue entonces cuando detrás de él, se abrió el telón y apareció Leticia Sabater.

"Muy buenas noches, Premio Nacional de Televisión. Perdone, perdone la falta de discreción. Pero yo nunca he mojado mis genitales en salsa de soja", dijo ella. "Ni yo he ido maravilloso a los Premios Goya enseñando el culo".

"Es verdad", se limitó a decir Buenafuente a lo que Leti prosiguió acordándose de su programa con el Maestro Joao: "Ni le he puesto ese famoso culazo en la cara a un invitado en una entrevista a menos de un puto palmo".

"Hostia, qué susto. Que quede claro que yo no sabía que venía. ¡Sois unos cabrones todos!", se quejó Andreu a su equipo mientras que Sabater remató su visita con un delicioso plato de salchipapas.

