Telecinco anuncia 'El Emérito', una serie sobre Juan Carlos I y el polémico final de su reinado Ecoteuve.es 4/12/2020 - 19:16 0 Comentarios

Mediaset ha dado luz verde también a un documental sobre su vida

La última etapa del reinado de Juan Carlos I y su relevo al frente de la Jefatura del Estado será la temática que abordará la serie El Emérito, proyecto que Mediaset España rodará en 2021 y que producirá en colaboración con Mandarina Producciones.

La ficción estará centrada en su figura, siempre mediática, durante los últimos años en los que representó al Estado y en el entorno de una postcrisis económica iniciada en 2008 que dejaba una profunda huella en la sociedad española.

Paralelamente a esta producción, Mediaset España prepara un documental en colaboración con Unicorn Content, otra de las productoras que forman parte de Mediterráneo Mediaset España Group.

El documental constará de seis entregas y abordará la vida personal, emocional y política de Juan Carlos I desde su niñez hasta nuestros días a través de imágenes de archivo y entrevistas a personas de su círculo más cercano (exjefes de la Casa Real, amigos personales y aristócratas); políticos y expresidentes de nuestro país; y reconocidos periodistas y expertos en Casa Real.

Así será 'El Emérito', la serie sobre Juan Carlos I que prepara Mediaset

El 2 de junio de 2014, Don Juan Carlos comunicó al entonces Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar en su hijo Don Felipe de Borbón tras 39 años de reinado, a través de un escrito en el que manifestó que, "mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo". Desde finales de mayo de 2019, se retiró definitivamente de la vida pública y comunicó a su hijo que ya no participaría en actos oficiales.

Juan Carlos I, que mantiene de manera honorífica y vitalicia el título de Rey y el tratamiento de Majestad, ha sido una de las figuras más destacadas de la Transición y clave en el desarrollo de la democracia española y en el mantenimiento de las relaciones institucionales a nivel mundial. Sin embargo, la etapa final de su reinado se ha visto envuelta en situaciones controvertidas, desde la investigación y posterior condena a prisión de su yerno, sus relaciones a título personal con el mundo empresarial internacional o sus actividades privadas al margen de la institución de la Corona.

Telecinco ya emitió El Rey, una miniserie sobre la infancia de Juan Carlos I

En octubre de 2014, Telecinco estrenó 'El Rey', el primer biopic sobre la figura de Don Juan Carlos. La miniserie, de tres capítulos, recreaba la vida de Juan Carlos I desde su llegada a España con diez años hasta el inicio de su reinado, con un eje narrativo centrado en la intensa relación del monarca con su padre, Don Juan de Borbón, en las dificultades que tuvieron que atravesar hasta que Franco concretó los términos de su sucesión y en la tensión que entre ellos generó la incertidumbre sobre la continuidad de la dinastía.

Dirigida por Norberto López Amado y con guion de Santos Mercero, el actor Fernando Gil le interpretó en su etapa de juventud y madurez y los actores Enrique Aragonés y Patrick Criado dieron vida a Juan Carlos niño y adolescente, respectivamente. El elenco se completó con José Luis García-Pérez interpretando a Don Juan de Borbón, Cristina Brondo en el papel de Doña Sofía, Adriana Torrebejano como una aristócrata italiana de quien se enamoró un joven Juan Carlos en la década de los 50; Marta Belaustegui como Doña María de las Mercedes; y Paco Merino como Francisco Franco, entre otros personajes biográficos.