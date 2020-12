Ferreras se ve 'obligado' a pronunciarse sobre el amor y el matrimonio en 'Al rojo vivo' Ecoteuve.es 4/12/2020 - 15:43 0 Comentarios

El presentador recoge el guante tras un comentario que le ha hecho Angélica Rubio

Al rojo vivo ha continuado este viernes debatiendo las medidas que el Gobierno ha aprobado para restringir la movilidad durante la Navidad. Uno de los aspectos que más han dado que hablar es el término "allegados", ese concepto para concretar qué tipo de personas podrán sentarse en nuestra mesa en Nochebuena.

Angélica Rubio ha lanzado una crítica. "En Madrid puedes comer en una terraza, con un límite de comensales, con gente que no es allegada", ha comenzado la tertuliana de La Sexta. "¿Puedes quedar en una terraza con no allegados y no puedes pasar la Nochebuena con allegados tuyos?", ha expuesto.

Rubio ha puesto un ejemplo. "Una pareja de hecho que lleve conviviendo 30 años, sin papeles, con hijos... ¿Qué pasa? ¿con el vecino de enfrente puedes quedar en una terraza y con tu pareja de 30 años no puedes pasar la Nochebuena? ¿O se tiene que casar todo el mundo en 15 días?", ha explicado la periodista, aunque sus compañeros le han indicado que la pareja sí sería el entorno cercano que está permitido.

Ferreras: "Creo en otro tipo de amor sin necesidad de sacramentos"

En ese momento, Angélica Rubio se ha dirigido a Antonio García Ferreras y le ha lanzado un dardo. "¡Piénsalo bien que te afecta!", le ha dicho al presentador, que mantiene desde hace muchas años una relación con Ana Pastor.

El comentario de la periodista ha dado paso a un momento simpático protagonizado por el conductor de la tertulia. Ferreras ha recogido el guante y no ha dudado en pronunciarse. "Ya sabes que es uno de los sacramentos que menos cumplo, el matrimonio. No es que le tenga una especial devoción", ha dicho el presentador, con una ligera sonrisa. "Creo en otro tipo de amor sin necesidad de sacramentos", ha cerrado el periodista.

