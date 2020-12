Antonio Montero "desespera" a Carlota Corredera con su pregunta sobre la violencia de género Ecoteuve.es 4/12/2020 - 14:39 | 14:53 - 4/12/20 0 Comentarios

El colaborador quiso saber si es violencia de género que una mujer controle al marido

Carlota Corredera se pilló un rebote tremendo este jueves en Sálvame después de que Antonio Montero cuestionara la definición de violencia de género. Todo esto ocurrió en la sección Con M de mujer que presenta Geles Hornedo en el espacio de Telecinco.

La periodista estaba explicando que la violencia de género no solo se da a través de la violencia física del hombre sobre a la mujer y recordó que el humor y la publicidad sexista o controlar a tu pareja mirando su móvil también está dentro de esta categoría.

Antonio Montero: "¿Si es la mujer la que controla al hombre?"

Fue entonces cuando el colaborador, algo en desacuerdo con Hornedo, preguntó lo siguiente: "¿Si es la mujer la que controla a su pareja hombre también es violencia de género?". "¡Ay de verdad, Antonio, es que me niego!", espetó enfadada la presentadora gallega a lo que él replicó: "Te niegas pero la vida es así".

"Me desespera que llevemos un año con Con M de mujer y que parezca que algunos de los compañeros predicamos en el desierto", apuntó Carlota. "La violencia de género no tiene víctimas mortales hombres. Cuando una mujer controla a su pareja, esa pareja no acaba muerta. ¿O no lo conseguimos entender?".

La presentadora aseguró que estas actitudes no favorecen a la lucha contra la violencia machista y María Patiño lamentó que Montero, que "respeta a las mujeres y condena estas historias", estuviera reaccionando de esa forma.

