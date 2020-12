La reacción de Ana Rosa al mensaje de Rafael Amargo tras salir del calabozo: "Le han dejado libre" Ecoteuve.es 4/12/2020 - 14:26 0 Comentarios

El bailarín se dirigió a la presentadora de Telecinco desde los juzgados

Rafael Amargo ha sido puesto en libertad provisional después de haber pasado los últimos días en el calabozo. El bailarín ha declarado ante el juez después de ser detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal.

A su salida de los juzgados, el coreógrafo se dirigió pletórico a la prensa que le esperaba para preguntarle por este polémico caso en el que se ha visto directamente involucrado después de una investigación policial que se ha venido llevando a cabo durante los últimos ocho meses.

Lea también: Ana Rosa frena en seco a Monedero: "¿Crees que a Inda o a mí nos parecen bien esas barbaridades?"

Nada más plantarse ante las cámaras, Rafael Amargo sorprendió a todos dirigiendo sus palabras a Ana Rosa Quintana. El bailarín aprovechó su intervención para promocionar el nuevo espectáculo teatral que tenía previsto su estreno este jueves, pero que finalmente se ha retrasado un día a raíz de su detención.

Ana Rosa responde a Rafael Amargo tras mandarle un mensaje tras salir de la cárcel

"Mira, Ana Rosa, el día 10 hago el estreno para toda la prensa y amigos, estáis invitados", soltó Amargo antes de defender su inocencia. "Tengo fuerza, no; voy a echar unos cojones como no los he echado nunca, mañana voy a romper la tabla", añadió.

Lea también: "Espero que le hagan más caso a usted que a otros": el reproche de Ana Rosa al Gobierno que incomodó a Nadia Calviño

"En estos momentos, la gente que tenéis poder y sois grandes tenéis que demostrar y apoyar a la gente, porque sino parece que os laváis las manos en el buen sentido de la palabra", le reprochó el granadino en un nuevo mensaje al programa de Telecinco. En ese momento, el abogado del acusado, le cogió por el brazo para darle un aviso: "Te han apoyado, mucho", le informó.

"¿Me han apoyado? Porque me conoce todo el mundo y saben que tengo un corazón más grande que todas las cosas", reivindicó antes de que Ana Rosa, que escuchó sus palabras desde el plató, respondiera al artista. "Es verdad que el estreno se produce hoy, es verdad hay una compañía muy grande, la jueza le ha dejado libre y hay que respetar la presunción de inocencia", sentenció.