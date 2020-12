Ana Rosa frena en seco a Monedero: "¿Crees que a Inda o a mí nos parecen bien esas barbaridades?" Ecoteuve.es 4/12/2020 - 12:14 0 Comentarios

El cofundador de Podemos dice estar "preocupado" por el chat de militares

Ana Rosa Quintana y Juan Carlos Monedero han tenido un intercambio de pullitas en el debate político de los viernes a cuentas del chat conformado por algunos militares retirados que piden el fusilamiento de 26 millones de españoles.

"Como decía Margallo: 'Parece que necesitáis a ETA para hacer política'. ETA ya no mata. Por tanto, quien está amenazando con matar son unos militares retirados que son jaleados después...", argumentaba el cofundador de Podemos cuando, en ese momento, Ana Rosa ha carraspeado.

"No carraspees", ha espetado Monedero al entender que lo había hecho por la opinión que estaba dando en su programa. "Oye, perdóname, que tengo tos. Si quieres me ahogo", se ha justificado la presentadora.

Ana Rosa frena a Monedero: "A Franco le tenemos bien enterrado"

Sin embargo, el politólogo ha seguido por su camino al decir a Ana Rosa que "en esa lista de fusilados tú no estarías, Inda tampoco estaría, yo si estaría, por tanto como yo sí estaría en esa lista, me alegro de que tú no estés y que Inda no esté, pero entiende que nos preocupemos".

La periodista no se ha callado y ha frenado los pies a su tertuliano: "¿Tú crees que a Inda o a mí nos parece bien que alguien ni en un chat privado ni en su casa ni en el cuarto de baño digan esas barbaridades?"

"Macarena Olona dice que esa es su gente", ha dicho él a lo que ella ha rematado: "Pues no, gracias a Dios los demócratas no queremos este tipo de cosas, ni retrotraernos a la Guerra Civil, que a Franco le tenemos enterrado y bien enterrado y se murió en la cama".

