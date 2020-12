El patinazo de Jorge Javier Vázquez en directo que todos comentan: "Dua Lupa y Cristina Tangana" Ecoteuve.es 4/12/2020 - 8:40 0 Comentarios

El presentador no supo leer los nombres de los artistas y las redes se le echaron encima

Telecinco aprovechó este jueves la emisión de La casa fuerte para promocionar algún contenido de Mediaset, como es habitual en las televisiones. En este caso, Jorge Javier Vázquez tuvo que anunciar la emisión de la gala Los 40 Music Awards que se celebra este sábado y emite Divinity (21.00).

El presentador leyó lo que sus compañeros le habían escrito en el guion y fue ahí cuando se produjo el patinazo que fue la comidilla de la noche en las redes sociales.

"Además de conocer a los premiados de cada categoría, podréis disfrutar de las actuaciones de los mejores artistas del momento, desde Dua Lupa a Cristian Tangana, ¿verdad?", preguntó al equipo, porque 'solo' le habían escrito la 'C' y creía que correspondía a un nombre que él debía pronunciar.

"No me pongáis solo la 'C'...", les dijo. "¡Ah! ¿Es C Tangana? Es Cristian Tangana, ¿verdad?", preguntó el presentador. El error, como era de esperar, generó numerosos comentarios en las redes sociales comentando el momento.

