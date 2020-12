Jesé Rodríguez llama a Aurah Ruiz en 'La casa fuerte': su primera vez en televisión Ecoteuve.es 4/12/2020 - 8:17 0 Comentarios

La concursante entró al reality después de encontrar al futbolista con una amiga

El futbolista Jesé Rodríguez ha hecho su primera aparición en televisión. Fue este jueves, en el programa La casa fuerte, de Telecinco, para hablar con Aurah Ruiz, la madre de su hijo. "Es la primera vez en la historia que hace esto un futbolista", dijo.

Aurah entró al reality hace unos días después de hacer público en las redes sociales que había encontrado a Jesé en una situación comprometida -le pilló durmiendo en el sofá- con una de sus amigas. La concursante no podía quitárselo de la cabeza.

"La mente se te va a lo que tienes fuera. Cómo se habrán quedado las cosas fueras, qué está pasando, qué estará pensando, cómo se verán las cosas...", explicó a Jorge Javier. Lo que no sabía es que Jesé estaba a punto de llamar por teléfono.

La llamada de Jesé a Aurah: "Es la primera vez en la historia que hace esto un futbolista"

"Buenas noches, bebé", dijo el futbolista. "¿En serio? ¿En serio eres tú?", respondía Aurah. "Sí, soy yo", contestaba el canario. "Bebé, ¿eres tu? No me lo puedo creer", insistía Aurah. "¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien", respondió Jesé.

"Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final", siguió Jesé. "A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás".

"Tenemos una conversación pendiente", dijo Aurah sobre lo que había ocurrido. "Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien", respondía Jesé.

"Solo quiero que haga las cosas bien, que me respete y que yo lo estoy haciedo bien. Espero tener una conversación que puede aclarar todo y que no deje que una persona haga más daño a la familia. Él sabe lo que estoy diciendo. Y que gracias por llamar porque no me lo puedo creer", añadió Aurah.

"Muy enamorado tienes que estar para haber hecho esto", dijo Jorge Javier. "Pues para que veas", afirmó el futbolista.

