"¡Por la República!": el inesperado grito de Juan y Medio en Canal Sur que ha descolocado a todos Ecoteuve.es 3/12/2020 - 18:59 0 Comentarios

El presentador tira de ironía al hablar de las críticas al monarca por su cuarentena

Juan y Medio ha soltado un inesperado grito durante el debate que se estaba haciendo en La tarde aquí y ahora, programa que presenta en Canal Sur, sobre la cuarentena que ha hecho el rey Felipe VI después de haber estado en contacto con un positivo por coronavirus. El monarca ha reaparecido con motivo del 20 aniversario de la Fundación Carolina.

Junto a él, estaba la periodista especializada en Casa Real, Carmen Enríquez, y Carmen Pardo. "Lo importante es que, afortunadamente, el rey ha terminado la cuarentena en muy poco tiempo, en diez días", ha asegurado la primera. El presentador ha reaccionado de forma irónica a las críticas que ha tenido el Rey por levantar su cuarentena tan pronto.

Lea también: Jesús Cintora se enzarza en directo con una tertuliana de TVE: "Cuando tú hablas, el otro se calla"

"Es que los Reyes hacen menos cuarentena que los demás", ha dicho para gritar, de repente, lo siguiente: "¡Por la República! ¡Los Reyes que estén haciendo cuarentenas a todas horas". "Oye, si te pones a pedir la República yo me marcho", ha amenazado Enríquez.

Ha sido entonces cuando Juan y Medio se ha explayado: "Yo es que un rey que solo está diez días me parece... Tiene que estar más, lo que sea. Eso también está mal hecho, ya verás como eso también es criticable", ha dicho en tono irónico. "¿Resulta que el coronavirus del rey también dura menos?".

Juan y Medio: "¿El coronavirus del Rey dura menos?"

Instantes después, se preguntaba qué hubiera pasado si Felipe VI hubiese tenido que cogerse la baja. "¿La Reina podría asumir todas las funciones del Rey?". "No", ha respondido rápido Enríquez.

"No, porque para empezar el Rey no puede estar un mes de baja porque es autónomo", ha dicho Juan y Medio, otra vez en tono irónico, provocando las risas y a lo que Pardo ha dicho "tiene sueldo". "A mí me han dicho siempre que era fijo en plantilla", ha asegurado Enríquez.

"¿En serio es fijo de plantilla? Era fijo de su padre, pero también hijo de plantilla. Uy uy uy uy. ¿Y qué pone en el epígrafe de autónoma?, ¿rey en banquillo?", ha proseguido bromeando él.

Lea también: Rifirrafe entre Esperanza Aguirre y María Rey en Telemadrid: "Sacan todo el tiempo a Podemos y PSOE"