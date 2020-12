Jesús Cintora se enzarza en directo con una tertuliana de TVE: "Cuando tú hablas, el otro se calla" Ecoteuve.es 3/12/2020 - 17:43 0 Comentarios

El presentador da un corte a Carmen Tomás tras no dejar hablar a Javier Aroca

Jesús Cintora ha protagonizado este jueves un momento de gran tensión con una de las tertulianas presentes en Las cosas claras, su nuevo programa en TVE. Carmen Tomás no dejaba de interrumpir a Javier Aroca y el presentador de La 1 se vio obligado a intermediar entre ellos.

Los ánimos se han ido caldeando entre los colaboradores a la hora de valorar el acuerdo final del Gobierno con el Consejo Interterritorial de Salud para lanzar un plan de restricciones en Navidad que intente atenuar el impacto del coronavirus y el aumento en la incidencia de contagios que provocarán las celebraciones venideras.

Carmen Tomás sacó pecho por el papel de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia, asegurando que el gobierno central ha terminado cediendo ante las exigencias del PP porque sabían que sus propuestas eran mejores que las que ellos planteaban. "Todo lo que han ido pidiendo se ha ido consolidando. Es muy evidente", afirmó la tertuliana.

"No pongas de ejemplo Madrid, por favor. Vamos a Usera y a los barrios más necesitados a preguntarles qué opinan de que fueran objeto de confinamiento mientras los barrios de los riquitos que han campado a sus anchas todo este tiempo. Madrid no quiere quedar mal con el sector económico", intentaba explicar el colaborador, siendo interrumpido por Tomás.

"Carmen, una cosa. Carmen, una cosa, cuando tú has hablado Aroca no te ha interrumpido. ¿Vas a dejarle que termine? Por favor, muchas gracias. Déjale que termine", pidió a su compañera, mientras Aroca seguía intentando exponer su argumento. Tomás seguía llevándole la contraria y el presentador se vio obligado a intermediar de nuevo.

"No me haces caso a lo que estoy diciendo. El Gobierno ha cedido siempre a lo que pedía Madrid. Eso se te olvida en tu perorata", replicó Tomás antes de que Cintora volviera a entrar en escena. "Hay una cosa que creo que se entiende perfectamente y es que cuando tú hablas, el otro se calla. ¿Puedes dejar de interrumpirle?", le preguntó el presentador, abroncando a su compañera. "¡Pero si no me dejas hablar!", se quejó la tertuliana antes de dejar seguir el debate a regañadientes.