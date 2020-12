Risto Mejide pide "cancelar la Navidad" y se encara con Abel Caballero: "Ningún político se atreve" Ecoteuve.es 3/12/2020 - 13:22 0 Comentarios

El presentador de Cuatro se enfrentó en directo al alcalde de Vigo

Abel Caballero es uno de los políticos asiduos al Todo es mentira que presenta cada tarde en Cuatro Risto Mejide, con el que mantiene una buena relación. Sin embargo, ambos manifestaron este miércoles algunas discrepancias después de que el líder socialista defendiera a capa y espada la celebración de las Navidades.

El presentador de Cuatro comenzó su entrevista al alcalde de Vigo quejándose de algunos puntos del documento en el que se recogen las medidas para controlar la pandemia del coronavirus durante las próximas semanas. "Se va a permitir el desplazamiento para los que tengan familiares en el territorio. Para permitir esto no hace falta ningún tipo de acuerdo. ¿Cómo van a controlar que yo voy a ver a mi tío?", se quejó el catalán.

Lea también: "Así no vamos bien": puñetazo en la mesa de Risto Mejide contra los discursos políticos de "salvar la Navidad"

Caballero defendió entonces que en ese punto va implícita la recomendación de no hacer desplazamientos masivos. "Hacer normas es muy difícil porque siempre hay posibilidad de excepción. Ahí se plantea que si tienes un hijo en Madrid estudiando, que pueda volver a casa y celebrar la Navidad con su familia", explicó el político, al que Risto llevó la contraria. "¿Pero cómo van a controlarlo? Para poner esto... que no pongan nada", defendió el publicista.

Risto Mejide llama 'cobardes' a los políticos por no atreverse a cancelar la Navidad

Risto Mejide se quejó también del volantazo que ha dado el Gobierno al ampliar de 6 a 10 el número de personas que se pueden reunir durante estas fechas señaladas después de las presiones de algunos gobiernos regionales, como Madrid, País Vasco o Cataluña. "¿No cree que habría que cancelar la Navidad?", le preguntó entonces el presentador, que sería partidario de esta contundente medida.

Lea también: Risto Mejide destapa la 'trampa' del Gobierno con la bajada del IVA en las mascarillas: "Nos la han colado otra vez"

"No creo que haya que cancelar la Navidad, creo que se puede celebrar con seguridad covid 1000%. La ilusión de la Navidad es una ilusión maravillosa y la necesitamos, más aun en pandemia...", defendió Caballero, famoso por el espectacular encendido de Navidad que hace cada año en Vigo. "Nos estamos preparando para una Navidad distinta, pero la ilusión de la Navidad es impagable. Las normas que adoptan las autoridades sanitarias vienen siempre fundamentadas en criterios científicos", añadió antes de que Risto le informara de que estaba yendo en contra de las recomendaciones que están haciendo los científicos.

"Me gustaría que algún político, y no solo hablo de usted, tuviera la valentía de asumir el coste político que supone decirle a la gente que se cancela la navidad. Me da la sensación de que nadie quiere asumir el coste político que eso supone", reprochó Mejide, que siguió enfrentándose a la opinión de Caballero. "Esa ilusión de la Navidad, cuando lleguemos a enero, si suben los casos y hay más muertos de 400, que ya me parecen una barbaridad, ¿seguirá esa ilusión por la Navidad o hablaremos de que la gente no lo ha hecho bien?", reflexionó el presentador.