Un joven llama "coco" a su cita tras una brutal bronca en 'First Dates': "Te doy mil vueltas" Ecoteuve.es 3/12/2020 - 12:19 0 Comentarios

Insólita pelea entre dos de los comensales del dating show de Cuatro

First Dates vivió este miércoles un momento que hasta ahora no se había visto en el dating show desde su nacimiento en Cuatro hace ya más de cuatro años. Dos de los comensales del programa presentado por Carlos Sobera acabaron tirándose los trastos a la cabeza después de que su cita que no saliese como ellos esperaban.

Alberto, un joven que aseguró estar muy seguro de sí mismo, ya que contaba con un amplio currículum de relaciones sentimentales, se encontró a Patricia en el restaurante del amor de Mediaset. Ella, que se definía como una persona "desconfiada y fría", acabó protagonizando varios momentos de tensión al poner caras durante la velada.

Lea también: Santiago Abascal se viste de cupido en 'First Dates' para flechar a dos jóvenes de VOX

Alberto no paraba de hablar y ella apenas intervenía en la conversación, lo que hizo que la cena se volviera algo tensa. "A veces hablaba tanto que desconectaba", reconocía la joven ante las cámaras. "Estaba todo el rato mirando a las camareras a ver si nos traían la cuenta", añadió Patricia, que no disimuló el poco interés que tenía en lo que le estaba contando su acompañante.

Gran bronca en First Dates antes de la decisión final: "No me has dejado hablar"

La tensión de la cena terminó de explotar en el momento en el que la pareja debía comunicar su decisión final. Nada más verle, Patricia le soltó a Alberto todo lo que pensaba. "Hablas demasiado y no me has dejado hablar", le reprochó antes de que él le recordara que fue ella la que le animó a llevar la iniciativa. Un momento que el programa rescató con las imágenes del momento.

Lea también: "Tengo un pene tatuado": el 'tierra trágame' de una concursante de 'First Dates' tras la confesión de su cita

"No has hablado porque no has querido, no tendrás temas de conversación", se quejó el chico mientras las chispas entre ellos iban en aumento. "Venga, estamos deseando irnos, así que haznos la pregunta", le dijo Patricia a una de las redactoras del programa.

"Me ha tocado un coco encima...", soltó entonces Alberto por lo bajo. "Pues anda que tú", replicó ella. "¿Pues anda que tú? Te doy mil vueltas", añadió Alberto antes de que ambos abandonaran el local por separado y sin esperanzas de una segunda cita entre ellos.