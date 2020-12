Rifirrafe entre Esperanza Aguirre y María Rey en Telemadrid: "Sacan todo el tiempo a Podemos y PSOE" Ecoteuve.es 3/12/2020 - 12:15 0 Comentarios

La expresidenta reaparece en la autonómica tras decir que es "podemita a muerte"

Esperanza Aguirre se sentó en un plató de Telemadrid por primera vez después de decir en TVE que la autonómica es "podemita a muerte" y asegurar que no la invitaban. Pues bien, la expresidenta de la Comunidad de Madrid reapareció junto a María Rey en el debate 120 Minutos.

La presentadora prefirió no mojarse y asegurar que Aguirre "siempre será bienvenida" y que en Telemadrid "siempre ha habido espacio para todas las voces". Sin embargo, poco duró la 'tregua', si es que la hubo en algún momento, y la exdirigente popular volvió a atacar a la cadena.

Aguirre aseguró que Ayuso tiene a todos los medios en su contra: "Ustedes aquí sacan todo el tiempo a Más Madrid, Podemos, PSOE...Podrían ustedes sacar alguna vez al portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid". Esto provocó un rifirrafe con Rey, que dio la cara por Telemadrid: "Por supuesto que sí, en el mismo porcentaje que el resto".

María Rey frena a Esperanza Aguirre en Telemadrid: "Hemos mostrado todas las voces"

"No, perdone, pero no", espetó Aguirre a lo que María Rey le recordó que "muchas veces viene aquí Alfonso Serrano". "No es verdad. He hablado con él y me ha dicho que no. Me ha dicho que le consideran ustedes miembro del Gobierno", insistió la entrevistada.

"¿Le ha dicho que no? Pues no se preocupe, que actualizo los números y se los envío", volvió a decir la presentadora a una Esperanza que seguía en sus trece diciendo que está "harta de ver a Adriana Lastra hablando en todos los medios todos los días".

La popular preguntó después por la razón por la que no había entrevistado al portavoz del PP en la Asamblea y María Rey acabó con pararla los pies: "Hoy ha intervenido el discurso de la presidenta, del consejero, del alcalde y hemos entrevistado al consejero de sanidad, al presidente del colegio de médicos y al representante de dos sindicatos que no compartían el mismo criterio".

"Creo que hemos mostrado todas las voces. Usted tiene todo el derecho del mundo a criticar, pero yo solo le digo una cosa, yo no soy la protagonista de la entrevista, a mí lo que me interesa es lo que opina usted sobre todo esto que está pasando", remató la periodista para resolver el conflicto.

