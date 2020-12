"¿Un allegado es un 'follamigo?": Eduardo Inda y las restricciones del Gobierno para la Navidad Ecoteuve.es 3/12/2020 - 11:19 0 Comentarios

'El programa de Ana Rosa' analiza las últimas decisiones sobre desplazamientos

El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas algunas medidas para controlar los desplazamientos durante las Navidades, de tal manera que se pueda evitar una tercera ola de coronavirus.

Entre el día 23 de diciembre y 6 de enero solo podrá haber movilidad para visitar a familiares y "allegados". Este último término ha despertado cierta confusión, ya que no queda claro qué grado de cercanía deben tener esas personas con las que uno se puede relacionar en Navidad.

Ana Rosa Quintana ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque cree que con estas medidas "hemos abierto las puertas para que haga lo que le da la gana". "Yo no me voy a ir a otra comunidad si de verdad no tengo una persona importante en mi vida", ha dicho la presentadora.

Inda, ante Ana Rosa: "¿Qué es un allegado? ¿Un follamigo?"

En la mesa de El programa de Ana Rosa también se ha debatido sobre el cambio de seis a diez personas como máximo en las cenas de Navidad. "El señor Sánchez dijo que la ciencia indicaba que tenía que ser un máximo de seis. ¿Qué pasa, que ahora da una patada a la ciencia?", ha indicado Eduardo Inda, que también ha recordado que "vuelven a dar la razón a Ayuso", ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía que se ampliara en número de comensales.

Inda también ha puesto el acento en la falta de consistencia de lo que se entiende por "allegado" para poder viajar estas Navidades. "¿Qué es un allegado? Un familiar, una persona con la que tienes una unión de derecho o de hecho... o, con perdón, un follamigo?", se ha preguntado el periodista.