Carlos Latre se defiende de las críticas tras su imitación a María Jesús Montero en 'El hormiguero'

Una parte de la audiencia entendió que el humorista se burló del acento andaluz

"Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos"

Carlos Latre volvió a imitar este martes a la ministra María Jesús Montero en El hormiguero. Sin embargo, y pese a que a muchos sí es de su agrado, la imitación generó críticas de una parte de la audiencia al entender que el humorista se burla del acento andaluz.

El miembro del jurado de Tu cara me suena apareció en el plató del programa de Pablo Motos en Antena 3 vistiendo una americana roja para emular a la portavoz del Gobierno durante sus ruedas de prensa.

"Voy a hacer todas las explicaciones, y no se preocupen porque si no sé la respuesta me las invento y ya está", llegó a decir Latre exagerando los nervios de la política y acentuando el acento en palabras como "negoziasiones" o "conversasiones".

Carlos Latre, obligado a dar explicaciones tras su imitación a María Jesús Montero

Ante las críticas recibidas, Carlos Latre ha tenido que dar explicaciones para defenderse. "Como sabía que esto iba a pasar en este mar de Twitter nuestro, cada día más infectado del plástico de la zizaña y el mal rollo", empieza diciendo.

"Mi imitación o parodia, imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más", se explica. "Nada tiene que ver con faltar al respeto al acento andaluz, que es absolutamente maravilloso y al que admiro, quiero y respeto".

"Así que no vean polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay. Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos y tengo la gran suerte de sentirme admirado y querido allí", continúa. "Y dicho esto digo, como he dicho, defendido y respetado siempre, viva Andalucía y sus gentes, sus formas...de hablar, de hacer y de ser. Que no me metan en sacos que no son los míos", concluye Latre.

