La identidad de Cerdita en 'Mask Singer': ¿Terelu Campos o Bárbara Rey? Ecoteuve.es 2/12/2020 - 18:47

El programa de Antena 3 sigue ofreciendo pistas sobre los concursantes

Mask Singer desenmascara este miércoles a un nuevo famoso después de hacerlo primero con Georgina Rodríguez y después con Pepe Navarro, Norma Duval y el exministro Máximo Huerta. Y uno de los personajes que más dudas ha generado a los espectadores de Antena 3 es el de la Cerdita. ¿Quién se esconde tras su máscara?

La Cerdita fue una de las máscaras en aparecer sobre el escenario en la segunda gala del concurso de Atresmedia. En su primera noche, el famoso o famosa escondida bajo este disfraz sorprendió a los investigadores y espectadores interpretando Lola Bunny, de Lola Índigo y Don Patricio con una voz ronca de lo más particular.

En su segunda aparición, La Cerdita sacó su lado más rockero con el tema Cadillac Solitario, de Loquillo. En esta ocasión, el personaje estuvo a punto de ser desenmascarado y se jugó la expulsión contra Gamba, al que finalmente ganó. Esta se trataba, como muchos esperaban, de Máximo Huerta. La Cerdita se libró de la quema pero siguió despertando las sospechas de los investigadores.

Todas las pistas para adivinar quién es Cerdita en Mask Singer

- "Soy la reina de la cocina y del glitter. Aquí me llaman Majestad. Como veis, no me falta detalle ni complemento. Y con mucho cariño, mis dominios os voy a mostrar".

- "Como reina que soy, estoy acostumbrada a codearme con la aristocracia. Y podríamos decir que tengo lazos muy cercanos con la realeza española".

- "Dicen que los cerdos comemos de todo e, igual por eso, tenemos esta tripita. Yo odio las dietas y, sobre todo, las verduras. Una vez las probé y es que saben a alpiste... Eso para Cuervo y Pavo Real. Y a mí dame bien de bellotas".

- "Estas pezuñitas reales salen hoy de su barrizal para enseñaros de lo que soy capaz".

- "Solo tenéis que mirarme para saber que esta silueta tan sexy ha protagonizado los sueños de muchos de muchos de mis compañeros".

- "Como todo cerdo, no soy perfecta y algunos amigos de pocilga dicen que no huelo a flores, por eso voy siempre perfumando mi mundo con mi perfume favorito".

- "Soy una cerdita glitter muy preciada y me han llamado de todo tipo de praderas, incluso las del séptimo arte, mi gran pasión".

Con estas pistas, algunos de los nombres que más ha sonado entre los investigadores y los seguidores del formato de Antena 3 son: Terelu Campos, Bárbara Rey, Eugenia Martínez de Irujo, Antonia Dell'Atte o Alaska. ¿Será alguna de ellas?