El pronóstico de Margarita del Val sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus Ecoteuve.es 2/12/2020 - 18:02 0 Comentarios

La experta del CSIC tranquiliza a los espectadores de 'Espejo Público'

Margarita del Val ha querido zanjar las dudas que hace unas semanas generó en torno a las vacunas contra el coronavirus. La reputada viróloga del CSIC sorprendió a Ana Rosa Quintana al bajar las expectativas sobre las vacunas de Moderna y Pfizer. "No me convencen nada", llegó a declarar en Telecinco.

La científica ha aparecido este miércoles en Espejo Público, donde ha aclarado a Susanna Griso que está garantizada la seguridad en las vacunas que finalmente se proporcionen a la población. "Las vacunas son los medicamentos más seguros", ha declarado, afirmando que lo preocupante es los efectos adversos graves que puedan aparecer.

Fue entonces cuando Del Val desveló los plazos en los que suelen surgir esos efectos secundarios. La experta ha explicado que durante décadas se ha comprobado que, si aparecen, lo hacen en un periodo de entre seis semanas o dos meses después de la inyección. "Y en eso no ha habido que acortar en absoluto nada de tiempo. Seis semanas o dos meses después de que se han vacunado los voluntarios han transcurrido ya para muchos, por lo tanto los datos de seguridad van a ser sólidos", ha tranquilizado Del Val.

Margarita del Val defiende con rotundidad las vacunas frente a Susanna Griso: "No hay ningún problema"

"En la seguridad no tengo ninguna duda. Si lo aprueba la agencia del medicamento, confianza total. Si no son seguras no las va a aprobar. La agencia es totalmente rigurosa y ha contado con el tiempo para comprobarlo", ha declarado, dejando claro que su única traba es ver si las vacunas serán todo lo efectivas que se espera o no.

La viróloga ha querido explicar también que "no hay ingín problema" en los efectos secundarios. "Lo primero que causan las vacunas es una reacción local en el sitio de la vacunación y eso es una señal de que están entrenando y preparando a nuestro sistema inmunitario", ha señalado. "Esa fiebre local o incluso fiebre general, malestar general, entumecimiento... eso no son efectos adversos. Eso es simplemente que nuestro sistema inmunitario está reaccionando y hay personas en las que reacciona de una manera como más explosiva que en otras. Eso ni siquiera quiere decir que la vacuna sea mejor en unas personas que en otras", ha aclarado.