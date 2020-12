"Afortunadamente, no todos son imbéciles": sorprendente reacción de Mamen Mendizábal en La Sexta Ecoteuve.es 2/12/2020 - 14:18 0 Comentarios

La presentadora mostró su apoyo a la futbolista que no homenajeó a Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona provocó hace una semana una gran ola de homenajes al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, su fallecimiento coincidió con la celebración del Día contra la Violencia Machista y se abrió enseguida un debate sobre lo ético que era mitificar a una persona conocida también por ser un supuesto maltratador.

El pasado fin de semana, una imagen tomada en España dio la vuelta al mundo: la de la futbolista Paula Dapena sentándose de espaldas en mitad de un minuto de silencio en recuerdo del argentino justo antes de empezar un partido. "Por las víctimas de la violencia machista no se guardó un minuto de silencio, ni se hizo ningún homenaje. Al enterarme de que se iba a hacer por Maradona, que se le conoce no solo por lo que hizo dentro del campo, sino también por lo que hizo fuera, pues no me parecía bien e iba en contra de mis ideales feministas", defendió la joven.

A lo largo de los últimos días, Dapena ha recibido un aluvión de críticas, insultos y amenazas por parte de algunos seguidores de 'El Pelusa'. Hasta Kiko Matamoros contribuyó en las mofas hacia la futbolista, asegurando en Sálvame que Paula tenía "el apellido bien puesto". Este martes, Kiko Hernández hacía lo propio al enterarse de que el equipo de Paula había perdido el último partido por 10 goles a 0. "Muy feminista, pero de fútbol...", comentó el tertuliano en las narices de la jugadora.

Mamen Mendizábal da la cara por Paula Dapena tras su no homenaje a Maradona: "No todos son imbéciles"

Tras la polémica, Mamen Mendizábal entrevistó en directo a Paula Dapena, que ha insistido en que siempre estará en contra de homenajear a una figura "machista" y con antecedentes de "violencia de género". Acto seguido, la presentadora de Más vale tarde preguntó a la gallega por las amenazas que ha recibido.

Tras desvelar los mensajes desagradables que ha tenido que recibir, Dapena aseguró que también se había visto sorprendida por la gran cantidad de personas que se han posicionado con ella. "Afortunadamente, no todos son imbéciles que amenazan y han salido muchas voces apoyándole", ha sentenciado con dureza Mendizábal antes de despedir la entrevista.