'MasterChef Celebrity' cortó todas las apariciones de Flosie tras las críticas: "Era nuestro deber"

TVE decidió eliminar la polémica parodia de Florentino Fernández en la semifinal

Jordi Cruz: "Me sabe mal la crítica a Flosie, pero si molesta, lo quitamos"

Florentino Fernández se disculpó este fin de semana por la parodia que suele hacer en MasterChef Celebrity de Flosie, un personaje gay que recuerda a Crispín Klander (Esta noche cruzamos el Mississippi). Todo vino a raíz de las quejas de una parte de la audiencia al calificar la broma como "homófoba" e inadmisible".

Como es habitual, al final de gala de la semana pasada, el programa emitió imágenes de Flosie como avance. Sin embargo, en la semifinal emitida este martes, no se vio nada de esta trama, puesto que TVE tomó la decisión de cortar todas las apariciones de Flosie tras las críticas.

"El resultado de Masterchef es una edición muy fina de muchas horas de grabación. Esta temporada teníamos la trama de Josie y Flosie, que nos parecía divertida, pero el hecho de que un sector de la audiencia no le pareciera bien, evidentemente nos hizo reaccionar", ha explicado Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE en la presentación de la edición Junior y el especial de abuelos, en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

Jordi Cruz ('MasterChef'): "Me sabe mal la crítica a Flosie"

El directivo ha añadido lo siguiente: "Cuando vemos que algo es mejorable, haciendo que un producto no cree controversia, está en nosotros el hacerlo. Así pues, se editó el final de la trama de Flosie y lo eliminamos. Era nuestro deber como televisión publica intentar hacer el mejor producto para nuestra audiencia".

Jordi Cruz también ha opinado al respecto. "Me sabe mal la crítica a Flosie", ha dicho. "Yo incitaba mucho a Flo porque le metía caña a Pepe y yo me reía. Tengo la intuición y seguridad de que Flo nunca ha pretendido ofender a nadie y que Josie no se ha sentido ofendido. Si molesta, lo quitamos. Estamos para gustar".

