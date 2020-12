La impactante confesión de Sandra Barneda sobre Paolo Vasile: "Fue la primera persona que no intentó cambiarme" Ecoteuve.es 15:00 - 2/12/2020 0 Comentarios

Sandra Barneda ha sido una de las últimas 'gatapardas' en visitar El Faro, programa que cada día presenta Mara Torres en las madrugadas de la Cadena SER. La presentadora de Telecinco se contagió del mágico ambiente que envuelve el espacio radiofónico y acabó abriéndose ante los micrófonos de Prisa, realizando confesiones profesionales y personales nunca vistas hasta ahora.

"Yo escribo porque me ha costado mucho aterrizar en este mundo", ha confesado la catalana, que ha logrado alzarse este año con el finalista del Premio Planeta por su novela Un océano para llegar a ti. Acto seguido, Barneda repasó junto a la locutora algunos de los aspectos más destacados de su trayectoria profesional hasta llegar "al Olimpo de la tele", Mediaset España.

Fue entonces cuando Sandra Barneda recordó cómo fueron las negociaciones para su fichaje en 2008 por Telecinco. "Dicen que caerle bien a Vasile es tener una flor", le preguntó Mara Torres. "Vasile separa mucho, es un hombre muy emocional pero separa mucho. Tú le puedes caer bien pero, en un momento determinado, él es absolutamente un ejecutivo agresivo y separa muy bien la emoción", empezó valorando la periodista.

La sorprendente opinión de Sandra Barneda sobre Paolo Vasile: "Es un hombre emocional, pero también un ejecutivo agresivo"

La presentadora de La isla de las tentaciones describió entonces cómo fue su primer contacto con el Consejero Delegado de Mediaset. "Me metieron en su despacho y me dio la bienvenida. Entonces, me dijo: 'He visto muy poco de mí en televisión, pero hacía tiempo que no me encontraba a un animal televisivo como tú. Si tú, lo que estoy viendo ahora mientras me hablas, eres capaz de trasladarlo a al televisión, tú y yo vamos a estar mucho tiempo juntos", recordó la catalana sobre su conversación con el italiano.

Barneda contó que Vasile destacó "su fuerza en la mirada, su carácter y su rebeldía". "Le pregunté si quería que fuese y yo y me dijo que sí, pero que sabía que no era fácil. Por eso digo que fue la primera persona que no intentó cambiarme. Eso se lo agradeceré siempre", desveló emocionada la catalana, que reconoció tener "dos caras": por un lado, la fuerte y "narcisa" que se ve por televisión y, por otro, la que se vuelve "pequeña" y se encierra en "su mundo".

Sandra Barneda, sincera: "No sé si me veo de mayor haciendo televisión"

"¿Nunca has pensado en dejar la tele?", le preguntó Torres hacia el final de la entrevista. "La tele me ha dejado a mí durante algún tiempo varias veces. He dejado de pensar y tratar de hacer lo que quiero o, al menos, replantearme cada cierto tiempo si es realmente esto lo que quiero seguir haciendo. Si no, me he dado cuenta de que no disfruto", empezó respondiendo.

"De momento, estoy bien y estoy feliz, pero no sé... Ana Rosa lleva 12 años haciendo las mañanas, si me lo ofrecieran, para mí sería de un sacrificio tremendo. No sé si sería feliz, por mi necesidad variable de hacer distintas cosas. No sé si me veo de mayor en la tele", concluyó la presentadora, que está a punto de concluir uno de sus años profesionales más dulces.