Ana Rosa, en shock tras la detención de Rafael Amargo por tráfico de drogas: "¿Qué necesidad?" Ecoteuve.es 2/12/2020 - 12:40 0 Comentarios

La presentadora, incrédula tras destaparse la trama liderada por el bailarín

El bailarín Rafael Amargo ha sido detenido este martes por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional que todavía está abierta. En el marco de la misma, los agentes han arrestado a cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo, y se están llevando a cabo varios registros, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Rafael Amargo, una de las figuras más reconocidas del mundo del flamenco, ha sido trasladado a la comisaría del distrito Centro de Madrid para prestar declaración. El bailarín y coreógrafo granadino iba a estrenar este jueves su nueva obra 'Yerma', basada en la obra de Federico García Lorca, en el Teatro La Latina de Madrid, en cartel hasta el próximo 3 de enero.

Desde que debutara profesionalmente a los 16 años y en 1997 estrenara su primer espectáculo, Amargo ha cosechado un sinfín de éxitos y recibido numerosos premios entre los que destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas -dos por 'Amargo', uno por 'Poeta en Nueva York' y otro por 'El amor brujo'-, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía, entre otros.

Ana Rosa Quintana, "impactada" por la noticia de la detención de Rafael Amargo

Este miércoles, El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco de la noticia y ha conectado con el centro de Madrid para conocer la última hora sobre este polémico caso. "Iba a estrenar mañana, de verdad... Hombre, vamos a ver todos los datos. A mí, un artista con ese talento, ¿qué necesidad tiene?", se preguntó Ana Rosa, dándole al artista el beneficio de la duda.

"Yo la verdad es que me he quedado impactada al leer la noticia", insistió la presentadora. "Sí, dices qué necesidad tiene una persona tan virtuosa de meterse en asuntos o presuntos delitos de este tipo, cuesta hacerse a la idea pero es así", le confirmó Patricia Pardo, que recordó que esto no es un "chivatazo" aislado, sino que es fruto de una investigación que lleva desarrollándose a lo largo de un año.