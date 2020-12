Loles León sustituye a Samantha en 'MasterChef Abuelos', que se verá en Navidad junto al 'Junior' Marco Almodóvar 2/12/2020 - 12:25 | 13:05 - 2/12/20 0 Comentarios

La finalista del 'Celebrity' será la "juez amiga" en este especial del talent de TVE

Loles León será la tercera jueza de MasterChef abuelos. Se trata de un especial de una sola entrega que emitirá TVE durante la Navidad junto a la edición Junior y que rendirá "homenaje a todos nuestros mayores". La finalista de la primera edición del Celebrity sustituirá a Samantha Vallejo-Nágera. "He sido presentadora amiga".

"Como yo soy abuela y Macarena Rey me dijo una vez que teníamos que hacer algo, aquí estoy", dice la actriz que define la experiencia como "un regalo" en la rueda de prensa virtual a la que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Las estrellas son ellos y nosotros [el jurado] hemos sido los acompañantes, les hemos llevado de las manos".

Lea también: El dato clave que apunta a Josie como el ganador de 'Masterchef Celebrity'

Loles León tendrá el mismo papel a la hora de valorar los platos aunque, como ha explicado la CEO de Shine Iberia, "tiene una forma diferente de juzgar a Pepe y jordi, que son profesionales de la cocina". "Las críticas han sido coherentes", ha añadido el cocinero catalán.

La estructura del especial será la misma que el resto de programa, es decir, habrá una prueba individual, una exterior por equipos (en Salamanca con Vicente del Bosque como anfitrión) y otra individual que resolverá al ganador. Habrá diez aspirantes y el ganador se llevará 12.000 euros en metálico.

Lea también: Apartan a La Terremoto de Alcorcón de la final de 'Masterchef Celebrity' por un "plato terrible": "No sé cómo he llegado aquí"

"Me he sentido muy gratificada con todo el cariño que ellos me han dado. He sido su amiga y su defensora. El cariño que les he dado ha sido poco", ha añadido Loles León que ha destacado la "ternura de sus miradas".

Como toque de humor al especial, hay una abuela, Aurelia, que ha intentado emparejar a Loles con su hijo: "Me ha visto muy predispuesta y ella me ha metido en el paquete de las ayudas para que yo le sacase al hijo. Pero yo no doy nada a cambio".

'MasterChef abuelos': los diez concursantes

Carmen, Lidia, Santiago, Aurelia, Carmen García, Stephen, Guadalupe, José, Pilar y Juan son los diez elegidos que vivirán esta experiencia. Además, el especial contará con las visitas de las exaspirantes Maribel, Churra, Edurne y Juani, además de Bibiana Fernández, Carmen Lomana y Celia Villalobos, por el Celebrity.

También estarán los chefs Pedro y Marcos Morán, padre e hijo, de Casa Gerardo con una estrella Michelin. La guinda del pastel será la visita de un actor que, a pesar de no haber participado, ha estado muy presente gracias a Josie en MasterChef Celebrity 5: Máximo Valverde.

Lea también: Ainhoa Arteta da el susto en 'Masterchef': sufre un ataque de ansiedad tras una bronca de Pepe