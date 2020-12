Tony Spina, Cristini Couto y Rebeca Pous se bañan desnudos en 'La casa fuerte': la tórrida escena que enfadó a Mayka Ecoteuve.es 2/12/2020 - 11:54 0 Comentarios

"Me parece una falta de respeto", dice la concursante de 'La isla de las tentaciones'

Tony Spina, Cristini Couto y Rebeca Pous han protagonizado una de las escenas más tórridas de la segunda edición de La Casa Fuerte. Las concursantes pillaron al italiano por sorpresa y se metieron en la ducha con él en unas imágenes que no gustaron nada a Mayka Rivera, concursante de La isla de las tentaciones y actual pareja del exnovio de Makoke.

Hace unas semanas, la organización del reality de Telecinco prohibió al grupo de los acampados utilizar el baño del grupo de los residentes. Sin embargo, algunos de los concursantes se han saltado la norma. Marta Peñate abrió la veda duchándose a escondidas en el baño de Rebeca y Cristini, por lo que la pareja de concursantes, muy molesta, le pidieron a la canaria que al menos limpiara el barro que había dejado por todo el suelo.

Tony Spina, amigo de la grancanaria, se ofreció como voluntario a limpiarlo y la cantante y la brasileña decidieron que lo hiciera en calzoncillos. En un momento dado, el italiano aprovechó que estaba en el baño para ducharse también a escondidas. Sin embargo, sus compañeras le acabaron pillando y, lejos de echarle la bronca, decidieron sorprenderle metiéndose con él en la bañera.

El enfado de Mayka con Tony Spina por ducharse desnudo con Rebeca y Cristini: "Es una falta de respeto"

Rebeca y Cristini se quedaron casi completamente desnudas bajo el agua e intentaron que Tony hiciera lo propio. En un momento dado, las jóvenes consiguieron bajarle el calzoncillo hasta las rodillas, llevándose un gran susto al comprobar el tamaño de sus atributos. "¡Cómo sois!", gritaba Spina mientras trataba de echarlas del baño. "Este señor 'mini' no lo tiene", confesaba más tarde entre risas Pous a sus compañeros.

Tras ver las imágenes, Mayka mostró un gran enfado con su chico: "Estoy muy cabreada porque no me ha parecido bien. No puedo justificar sus actos y lo que ha hecho en la ducha me parece una falta de respeto hacia mí. Sé que están jugando y que es de tontería pero si yo hago eso con un chico se me tacha de todo. Me ha parecido fatal, ya no por ellas que son libres y pueden hacer lo que quieran, pero me parece una falta de respeto por él, Tony tenía que haberle quitado la mano a la otra (Rebeca). Me parece fatal y no lo justifico", concluyó muy molesta.