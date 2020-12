Ainhoa Arteta da el susto en 'Masterchef': sufre un ataque de ansiedad tras una bronca de Pepe Ecoteuve.es 2/12/2020 - 11:05 0 Comentarios

La concursante se vino abajo durante la prueba de exteriores del programa

Masterchef Celebrity ya tiene a sus cinco finalistas. Tras la expulsión de la Terremoto de Alcorcón por "un plato terrible", Josie, Florentino Fernández, Raquel Meroño, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta se convirtieron automáticamente en los concursantes que lucharán el próximo martes por la victoria, cogiendo el relevo de Tamara Falcó como ganador del programa.

Sin embargo, el camino hasta la final no fue nada fácil y los participantes vivieron una prueba de exteriores de alta tensión. Tanto es así que Ainhoa Arteta acabó dando el susto a sus compañeros tras sufrir un ataque de ansiedad después de que Pepe Rodríguez intentara 'apretarle las tuercas'. "¿Eres la capitana? Pues no se te oye", le dijo a la cantante, que acabó derrumbándose ante las cámaras de TVE.

"¡No llores, no llores Ainhoa que ya llegamos!", le gritaba Josie para intentar tranquilizarla. Sin embargo, la vasca se veía sobrepasada y su angustia iba en aumento después de que los jueces decidieran hacer un intercambio de cocinas en mitad de las elaboraciones. Jordi y Pepe se mostraron implacables con la soprano al ver que no estaba cogiendo las riendas de su equipo y esta acabó por no aguantar la presión.

Ainhoa Arteta se enfrenta a los jueces de Masterchef Celebrity: "Me han dicho de todo menos bonita"

"La gente se cree que soy muy fuerte y que me pueden decir lo que les dé la gana", se quejaba Arteta a lágrima viva mientras sus compañeros trataban de consolarla desde la distancia. A pesar de eso, Ainhoa parecía quedarse sin aire y la Terremoto fue enseguida en su ayuda: "¡Por favor, respira! ¡Tranquila!", le pedía a su compañera.

"¿Cómo voy a estar tranquila después de las cosas que me han dicho? La gente se cree que soy 'superwoman', pero tengo más sensibilidad de lo que la gente se piensa. Me han dicho de todo menos bonita", lamentaba la concursante, que más tarde explicaba a cámara lo que había sentido. "He tenido un momento de crisis de agobio, me ha dado hasta un ataque como de ansiedad. No puedo dejar que esto me coma la moral", declaró.

"Soy superfuerte, pero también supersensible, si no no cantaría las cosas que canto ahí arriba", le decía más tarde a Pepe cuando intentó sacarle una sonrisa después de su gran rapapolvo. "La gente presupone que soy una mujer fuerte, porque es verdad que lo soy. Me quito las lágrimas y sigo para adelante, pero llorar es sano también. No lloro por debilidad, sino por sensibilidad", trataba de explicarse. Finalmente, los jueces acabaron valorando positivamente su entrega y la convirtió, junto a Raquel Meroño, en finalista de la edición.