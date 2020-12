Apartan a La Terremoto de Alcorcón de la final de 'Masterchef Celebrity' por un "plato terrible": "No sé cómo he llegado aquí" Ecoteuve.es 2/12/2020 - 10:35 0 Comentarios

El talent culinario de TVE vivirá el próximo martes una gran final a cinco

Masterchef Celebrity celebró este martes la semifinal de su quinta edición en Televisión Española. El programa, después una gala de lo más intensa, acabó expulsando a La Terremoto de Alcorcón por un plato que los jueces calificaron como "terrible". Josie, Flo, Raquel Meroño, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta son los concursantes que se jugarán el próximo martes la victoria.

La aventura de Pepa Charro (así se llama realmente 'La Terre') entre los fogones ha llegado a su fin después de una prueba de eliminación en la que los jueces no se lo pusieron nada fácil a los participantes que se ganaron un delantal negro en la de exteriores: Flo, Josie, Nicolás y la propia Terremoto.

Los cuatro debían hacer un plato con ingredientes tan extraños como carne de serpiente, de cocodrilo o anémonas, con exquisitas técnicas que han aprendido durante todo el concurso y con una serie limitada de utensilios. Raquel Meroño y Ainhoa Arteta, convertidas en finalistas, fueron las encargadas de decidir con qué alimentos y herramientas trabajaría cada uno de ellos.

Flo, Josie, Meroño, Arteta y Nicolás, finalistas de la quinta edición de Masterchef Celebrity

A Pepa se le atragantó la prueba de principio a fin y acabó haciendo una elaboración muy criticada por Pepe, Jordi y Samantha. "Es un plato terrible", le informaron durante la cata. "Tiene muchos fallos", sentenció Pepe en una idea que apoyó su compañero catalán. Después de deliberar, los jueces salvaron de la quema a Josie y a un emocionado Flo y dejaron la expulsión entre Terre y Nicolás, el gran favorito.

"En esta prueba no habéis brillado. Los dos habéis tenido bastantes fallos en esta prueba", resumió Samantha a los dos participantes más flojos de la noche. "Tu plato ha fallado por todos los lados y la parte estética ni te cuento. No se podía comer", recordaba a la 'vedette' antes de confirmar que era ella la última expulsada de la edición.

"Puedo reconocer públicamente que no tengo ni idea de cocinar, que no sé cómo he llegado hasta aquí", bromeaba la actriz entre lágrimas tras entregar su delantal. "Es muy fuerte que yo haya estado hasta la semifinal", dijo orgullosa antes de abandonar las cocinas de Televisión Española.