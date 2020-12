La familia de La Veneno denuncia a David Valldeperas por lo que se dijo de ella en 'Sálvame': "Se lo han tomado fatal" Ecoteuve.es 1/12/2020 - 18:42 0 Comentarios

Las hermanas de Cristina Ortiz demandan al director del programa de Telecinco

"Se han tomado fatal unas historias que contamos aquí", ha explicado

Jorge Javier recula en su desprestigio a la vedette: "No es mi guerra"

Jorge Javier Vázquez desveló este martes, durante la emisión de Sálvame, que la familia de La Veneno ha tomado acciones legales contra David Valldeperas, director del programa, por lo que se dijo de la muerte de la vedette en el espacio de corazón de Telecinco.

"Me han demandado por una serie de historias que se contaron aquí en su día, cuando murió, que nos intentaron vender las fotografías que le habían hecho en el hospital. Parece ser que parte de la familia se lo ha tomado fatal y me han demandado", comenzó explicando el catalán.

Valldeperas explicó que la denuncia ha sido interpuesta por las dos hermanas de Cristina Ortiz. "Hemos hablado con la madre y una de ellas. Para ti me mandan recuerdos", dijo irónicamente al presentador, recordando la polémica que se generó a raíz de unas duras declaraciones suyas en el programa en las que negaba que La Veneno fuera un referente para el colectivo trans ("Ella no se consideraba mujer").

Jorge Javier recula con su desprestigio a La Veneno: "No soy trans, no es mi guerra"

"Me voy a meter de nuevo en un jardín, pero bueno. Yo es que también hablo con desconocimiento del mundo trans, pero yo decía que el colectivo la ha elevado a la categoría de referente y yo eso no lo veía. Pero claro, esto también pasa en el colectivo gay, no solo hay un referente. Hay mucha gente que apoya a unos y otros a otros. No soy trans y, como no es mi mundo, no es mi guerra. Es lo que he entendido yo después de todo esto", trató de justificarse Jorge Javier.

"A la familia le ha parecido fatal lo que se ha dicho estos días aquí y, por eso, me ha caído a mí la demanda", replicó entonces Valldeperas. "Pero a mí no, ¿no?", se preocupó Vázquez entre risas. "¿No? Vale, me quedo más tranquilo", añadió el catalán antes de dar paso a un vídeo en el que la madre y la hermana de Cristina Ortiz cargaba contra él y Telecinco.