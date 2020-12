Cintora, a saco contra Ayuso desde TVE por el nuevo hospital de Madrid: "Sin personal, menos camas y con sobrecostes" Ecoteuve.es 1/12/2020 - 17:13 0 Comentarios

Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado este martes, 1 de diciembre, el nuevo hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal en una puesta de largo envuelta en polémica. El acto se ha celebrado cuando las obras del centro médico aún no han concluido, y cuando la Comunidad de Madrid todavía no ha esclarecido de dónde sacará el personal sanitario para este nuevo edificio.

"Sin personal, menos camas y con sobrecostes". Con estas palabras resumía Las cosas claras, el nuevo programa de Jesús Cintora en TVE, las condiciones en las que la presidenta de Madrid ha decidido inaugurar el hospital que se ha estado construyendo, en tiempo récord, a lo largo de los últimos meses.

"La presidenta dice que asombrará al mundo y será 'el hospital de hospitales'. Sin embargo, se trata de un centro que el mismo día de su inauguración todavía plantea varias incógnitas. Por un lado, falta de personal. 669 sanitarios son necesarios para poner en marcha el primer pabellón que empieza hoy a funcionar y sólo se han presentado 111 voluntarios", empezó explicando Ane Ibarzabal, una de las periodistas del programa de la pública.

Cintora atiza a Ayuso con una demoledora pieza sobre "las sombras" del nuevo hospital de Madrid

"Por otro, menos camas. Se prometieron 1000 camas en el nuevo hospital, de momento contará con 240. Tres: la superficie. De los 56.000 metros cuadrados previstos inicialmente, el complejo ocupará 80.000. Y por último, el doble de presupuesto: su coste inicial era de 50 millones de euros y acumula ya un sobrecoste que hace que supere ya los 100 millones", concluyó la colaboradora antes de que Cintora diera voz a portavoces de constructores y sindicatos, que denunciaron una maniobra por parte de Ayuso que muchos consideran "propagandística".

"Durante 3 meses y 10 días, 1350 personas han trabajado en su puesta en marcha, haciendo tres turnos 24 horas al día, un ritmo frenético que los sindicatos creen que ha afectado a la salud de los trabajadores. Denuncian que se han incumplido las medidas básicas de seguridad y salud laboral, con un saldo fatídico de dos obreros que han muerto durante la construcción del Zendal", aseguró el programa de TVE en una demoledora pieza que desgranaba "las sombras" del proyecto de Ayuso.

Acto seguido, Cintora habló con Ángela Hernández, miembro del sindicato de médicos AMYTS: "Un Hospital es una buena noticia, el problema es el coste de oportunidad, es decir qué se ha dejado de hacer para construir este Hospital. Una queja muy concreta que tenemos es que la presidenta Ayuso el 21 de septiembre anunció que había llegado a un acuerdo con los sindicatos y que iba a inyectar 80 millones de euros en atención primaria, a lo largo de tres años. Estamos en diciembre y aun no se ha depositado ni un tercio de lo previsto", empezó denunciando la doctora.

"Yo no pierdo la esperanza de que sean realistas y de que no obliguen a moverse personal necesario en los hospitales tradicionales a este hospital, que ahora mismo, no es necesario. No han salido suficientes voluntarios porque ni siquiera los profesionales ven la necesidad de este hospital. Esperemos que no hagan un traslado forzoso de personal que ahora es necesario en los hospitales tradicionales", concluyó Ángela Hernández en TVE en una idea que estaba defendiendo prácticamente a la misma hora Miguel Sebastián en Al Rojo Vivo.

"El Isabel Zendal no es ningún hospital, han inaugurado un edificio. Lo que hicieron en Wuhan los chinos fue un hospital con médicos desplazados de otras provincias que no estaban tan afectadas. Hicieron el hospital en tiempo récord, lo dedicaron a la pandemia, y luego lo cerraron. Este edificio, que no es un hospital, porque no tiene médicos, ni quirófanos, ni nada, no va a valer para esta pandemia. Se habrá hecho para futuras pandemias, pero no para esta. Tendrán que explicar por qué se ha hecho este gasto para algo que no va a tener utilidad, por lo menos, en esta pandemia", concluyó el exministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011 ante Antonio García Ferreras.