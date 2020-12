Susanna Griso, víctima de un "hackeo" en directo en 'Espejo Público': "No me había pasado jamás" Ecoteuve.es 16:48 - 1/12/2020 0 Comentarios

El matinal de Antena 3 sufre unos extraños fallos de sonido este martes

Susanna Griso ha vivido un momento de apuro este martes en Espejo Público mientras estaba entrevistando al economista José María Gay de Liébana. De repente, el micrófono de corbata de la presentadora ha dejado de funcionar. "El sonido se va un poco", decía él.

De inmediato, el equipo del matinal de Antena 3 le ha dado un micrófono de mano que tampoco funcionaba. "¡Pero por favor! ¿Tampoco se me oye?", se lamentaba la catalana mientras que Gay de Liébana intentaba salir del paso dando su opinión sobre la compra online.

Lea también: Ana Rosa Quintana da la estocada a los independentistas en Telecinco: "Han fracasado"

El extrano fallo de sonido en 'Espejo Público': "Puede ser un hackeo"

Mientras tanto, se podía ver a Susanna probar el micrófono una y otra vez. "Perdóneme profesor. Un, dos, tres. Probando, probando. ¿Se me escucha?", decía de nuevo al mismo tiempo que el técnico de sonido aparecía en el plano para colocarle el micrófono entre la ropa: "Voy a hacer un estriptis".

"No se preocupe, Susanna, que yo estoy al pie del cañón y vamos aquí toreando", decía él. Sin embargo, el problema seguía sin resolverse, lo que ha obligado a que Lorena González ocupara su puesto para terminar la entrevista: "A Susanna le están cambiando el micro, estoy yo aquí, soy Lorena".

Minutos después, Griso volvía al plató. "Lo de hoy no me había pasado jamás. Ha habido un momento que nos hemos quedado sin micrófono prácticamente todos", ha dicho. "No sé, aquí me dicen que puede ser un hackeo, es una cosa muy rara".

Lea también: Salvador Illa se moja con Jesús Calleja al vaticinar cómo será el verano de 2021 tras la llegada de la vacuna