Antonio Banderas y María Casado, juntos en Amazon Prime Video: "Es segura, seria y genera confianza"

Cineasta y presentadora estrenan un programa de entrevistas y música en blanco y negro

El primer proyecto televisivo de Antonio Banderas ya tiene fecha de estreno: Amazon Prime Video lanzará el próximo 15 de diciembre los siete programas que ha grabado con María Casado, la presentadora de Escena en Blanco & Negro.

Se trata de un espacio que combina entrevistas y actuaciones musicales con artistas españoles. La curiosidad del programa es el tono de las charlas y el color elegido para su emisión: el blanco y el negro. "Establece una diferencia respecto a lo que tenemos ahora mismo", ha explicado el actor en rueda de prensa. "Permite concentrarse mucho en el sujeto y que no nos distraiga el color".

El programa se ha grabado en el Teatro del Soho de Málaga, el espacio que el actor ha impulsado en su ciudad. "No tengo la sensación de haber hecho televisión, sino algo que se parece al teatro, a un concierto íntimo, incluso con aspectos cinematográficos, que no se ha rodado de forma ortodoxa, porque no importa que se vean los cables o los cámaras".

Banderas: "He sido fan de María Casado antes de conocerla"

Escena en Blanco & Negro está presentado por María Casado, que también es la responsable del negocio audiovisual que Banderas ha puesto en marcha. La fichó cuando salió repentinamente de TVE, hace unos meses.

"He sido fan de María Casado antes de conocerla. Me gustaba como hacía los informativos. Es segura, seria y genera confianza", ha dicho Banderas en la presentación. Actor y presentadora se conocieron personalmente en una cena. "Conectamos muy bien desde el principio. Para mí era una garantía enorme: sabe hacer entrevistas, dirigirse a las cámaras... Y, además, sabe gestionar y administrar lo que nosotros estábamos creando en ese momento", ha dicho.

El programa cuenta con el propio Banderas para abrir todos los episodios con un monólogo a modo de reflexión sobre la esencialidad de las artes, la música, o el teatro y cerrarlos con un epílogo, a modo de retrato, sobre cada uno de los artistas que participan. Entre canción y canción, María a través de la conversación nos ayudará a conocer mejor a la persona que hay detrás de cada artista invitado. "Las charlas han sido pedacitos de vida, con espacio para la risa, para la confidencia o para el llanto", ha apuntado la presentadora.

Pablo Alborán, Bisbal o Rozalén, entre los protagonistas

La producción de 7 episodios contará con invitados muy conocidos del panorama musical nacional como Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López y un episodio adicional con Antonio Banderas. Cada uno de ellos, además de su propio repertorio, escogerá una canción de otro artista que haya marcado su vida para interpretarla en el programa y una de sus actuaciones será arropada por la Sinfónica de Málaga. Escena en Blanco & Negro es una producción de Teatro Soho Televisión (TST) que cuenta con Alejandro Andújar como diseñador de escenografía y con Arturo Díez Boscovich como director musical.