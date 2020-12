El enfado de Ana Rosa con Salvador Illa por citarse con Calleja tras pasar de ella: "Llevo ocho meses llamándolo" Ecoteuve.es 1/12/2020 - 13:50 1 Comentario

La presentadora de Telecinco desvela que el ministro rechaza acudir a su programa

Salvador Illa y Pedro Duque, ministros de Sanidad y Ciencia e Innovación, se convirtieron en los invitados estelares del especial de Planeta Calleja sobre las vacunas del coronavirus que Cuatro emitió este lunes. Jesús Calleja se reunió con ambos para ahondar en el proceso de vacunación que el Gobierno ha confirmado que comenzará por fases a principios de 2021.

El encuentro tuvo lugar en una de las dependencias de La Moncloa. "Me habéis invitado. He venido un poco como temblando", reconoció de entrada Calleja que propuso a sus entrevistados quitarse la mascarilla. Eso sí, no sin antes mencionar el protocolo de seguridad que se había seguido para la grabación: ventilación, PCR negativos, distancia de seguridad...

Durante su charla, Illa explicó que Europa ha comprado, de momento, siete vacunas de distintas plataformas y aseguró que se van a repartir en la población con "criterios de equidad". A continuación, detalló el plan de vacunación de tres etapas: en la primera entran residencias, sanitarios y dependientes; en la segunda se vacunarán a mayores y distintos grupos de riesgo y la tercera, el resto de población adulta.

Calleja quiso saber después qué porcentaje de la población española estará vacunado. "Con las dosis que pensamos que nos van a llegar tendríamos a dos millones y medio de personas", respondió el ministro, que añadió: "En mayo, junio, podríamos tener 15-20 millones inmunizadas". La vacunación se completaría, según Illa, en verano, momento en el que se alcanzaría una situación muy "próxima a la normalidad".

El enfado de Ana Rosa con Salvador Illa: se cita con Calleja tras pasar de ella

La 'hazaña periodística' de Jesús Calleja y su equipo, de conseguir una entrevista con dos ministros claves en la lucha contra la pandemia para un programa en el prime time de Mediaset, ha provocado el resquemor de Ana Rosa Quintana, que ha manifestado su enfado con el titular de la cartera de Sanidad por no haberle concedido hasta ahora ninguna entrevista.

Así lo manifestó la propia presentadora este lunes, durante una entrevista en directo con Jesús Calleja. "Por lo menos, tú tienes más suerte que yo con Illa", se quejó Quintana. "Lo llevo llamando ocho meses y, a este programa, no viene. Me extraña mucho, porque un político tiene que ir a los sitios que le aplauden y a los sitios que le hacen una crítica, pero bueno... cada uno elige dónde va y tiene todo el derecho del mundo", ha añadido, visiblemente molesta.

"Todas las semanas llamamos a Illa, y no ha aceptado nuestra invitación, aunque no me quita el sueño, la verdad", concluyó Ana Rosa que, por otro lado, sí que ha conseguido hablar durante estos meses con otros miembros del Gobierno. Carmen Calvo (Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia), Nadia Calviño (ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital), Margarita Robles (ministra de Defensa), María Jesús Montero (ministra de Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), Isabel Celaá (ministra de Educación), Yolanda Díaz (ministra de Trabajo), Reyes Maroto (ministra de Industria), Pedro Duque (ministro de Ciencia e Innovación) o Jose Luis Escrivá (ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) ya han pasado por su programa.