Ana Rosa Quintana da la estocada a los independentistas en Telecinco: "Han fracasado" Ecoteuve.es 13:50 - 1/12/2020 0 Comentarios

La presentadora recuerda la "realidad" de aquellos que promovieron la independencia

"El independentismo ha fracasado". Así de directa y rotunda se ha mostrado este martes Ana Rosa Quintana después de que la mesa política entrara a debatir sobre la reforma del Código Penal después del acuerdo del Gobierno con ERC para salvar los Presupuestos Generales del Estado.

"¿Tiene sentido que los presos catalanes sigan pasados tres años en la cárcel? Desde mi punto de vista, no. Ningún sentido", estaba diciendo Esther Palomera cuando la presentadora la ha interrumpido: "¿Sabéis una cosa? No, no. Que ha fracasado".

"Que no hay independencia, que hay montones de empresas que se han ido [de Cataluña] y ahora, Esquerra está apoyando a los Presupuestos", ha proseguido diciendo Ana Rosa Quintana en Telecinco.

El mensaje de Ana Rosa al independentismo: "Ha fracasado"

"Este mito que está creando el independentismo en Catalunya hay que decirles: 'Mire, Puigdemont sigue fuera de España y no puede entrar, muchas personas han estado mucho tiempo y les queda mucho más en prisión y que no hay independencia de Cataluña".

"Esa es la realidad y se les olvida de vez en cuando", ha puesto la puntilla Ana Rosa. Después, los tertulianos han proseguido debatiendo sobre cada cuántos años volvería a intentarse la independencia y quiénes lo ejecutarían visto lo ocurrido en el pasado.

