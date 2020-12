Salvador Illa se moja con Jesús Calleja al vaticinar cómo será el verano de 2021 tras la llegada de la vacuna Ecoteuve.es 13:23 - 1/12/2020 0 Comentarios

El aventurero se cita con el ministro de Sanidad y el de Ciencia e Innovación en Moncloa

"Tendremos un verano que se acercará mucho a la normalidad", aseguró el político

Jesús Calleja consiguió citarse con Salvador Illa y Pedro Duque, ministros de Sanidad y Ciencia e Innovación, en el especial de Planeta Calleja que Cuatro emitió este lunes sobre las vacunas. Meses atrás, el aventurero grabó un programa con Fernando Simón.

El encuentro tuvo lugar en una de las dependencias de La Moncloa. "Me habéis invitado. He venido un poco como temblando", dijo Calleja que propuso a sus entrevistados quitarse la mascarilla no sin antes mencionar el protocolo de seguridad que se había seguido para la grabación: ventilación, PCR negativos, distancia de seguridad...

En primer lugar, Illa señaló que "de esta salimos todos juntos o no salimos". Después, Calleja puso sobre la mesa las discrepancia que tiene la mitad de los ciudadanos españoles con la vacuna, según datos del CIS.

"Cuando se pinche el primer español, hay muchos otros que se la han puesto voluntariamente en fase 3, fase 2 y en fase 1. En fase 3, grupos de hasta 40.000 personas y en 200 países", aseguró el titular de la cartera de Sanidad a lo que Duque añadió que una de las formas para acelerar la llegada de la vacuna era meter a mucha más gente en los ensayos.

Illa explicó que Europa ha comprado, de momento, siete vacunas de distintas plataformas y aseguró que se van a repartir en la población con "criterios de equidad". A continuación, detalló el plan de vacunación de tres etapas: en la primera entran residencias, sanitarios y dependientes; en la segunda se vacunarán a mayores y distintos grupos de riesgo y la tercera, el resto de población adulta.

Salvador Illa vaticina a Calleja cómo será el verano de 2021

Calleja quiso saber después qué porcentaje de la población española estará vacunado. "Con las dosis que pensamos que nos van a llegar tendríamos a dos millones y medio de personas", respondió el ministro que añadió: "En mayo, junio, podríamos tener 15-20 millones inmunizadas". La vacunación se completaría, según Illa, en verano.

"¿Podemos decir que tendremos un verano normal o casi normal?", repreguntó Calleja a lo que Illa contestó: "Tendremos un verano que se acercará mucho a la normalidad, vamos a ver cómo va todo". Duque, por su parte, pidió cautela. Por último, los ministros dicen que, según los expertos, no será necesario vacunarse anualmente.

