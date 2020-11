Iker Jiménez, víctima de una "campaña de desprestigio": "Conocía bien a los que podían estar detrás" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 19:52 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' cuenta pidieron su despido cuando trabajaba en Antena 3

Iker Jiménez ha sido uno de los periodistas más criticados por la cobertura que ha dado al coronavirus a lo largo de estos meses. Sin embargo, el presentador sorprendió este domingo en Cuarto Milenio al desvelar la campaña de desprestigio que vivió hace 20 años, "cuando yo trabajaba en otro canal".

El periodista quiso compartirlo a raíz del último libro que ha escrito el coronel Pedro Baños sobre el dominio de poder. "Allí, en el otro grupo, hacía un programa de misterio", empezó diciendo en alusión a su etapa en Antena 3.

"En ese programa nuevo que empezaba se escucha por megafonía la voz de la dirección llamándome. Yo no había obtenido un mal resultado, así que no sabía para qué me estaban llamando, aunque el tono no era muy bueno", prosiguió contando Jiménez.

"Fui al despacho del jefe de programación y me senté delante de él, con un tocho de folios que se interponían entre ambos. Me pidió que viera eso, un montón de correos electrónicos". Impresionaba, la verdad Él coge los correos y lee algunos llamándome sinvergüenza, pidiendo que me aparten del canal y demás cosas. Él, lógicamente asustado, me pregunta qué hacemos con esto".

Sin embargo, el periodista vasco salió airoso de aquel entuerto al preguntarle si entre esos "aparentemente inocentes mensajes de la sociedad que está contra mí por aparecer en un programa en la noche, estaban algunos nombres".

"Tuve la suerte, o algo sabía, de que esos nombres aparecían prácticamente al principio. Quiero decir, yo conocía bien a esas personas que podían estar detrás de esta campaña. Esas personas, apenas 100, habían generado un ruido enorme en el año 2000 para apartar a Iker Jiménez de la televisión, haciendo ver que España entera clamaba contra mí".

"Ahí supe lo que era una campaña de desprestigio, aunque una con muy pocos medios. De no haber tenido conocimiento de lo que había detrás, me podría haber afectado. Pero a mis jefes sí que les afectaban esos emails. No sé quiénes eran, esa España que clamaba, pero creo que esto es la esencia de lo que se ha ido perfeccionando con el tiempo y se sigue haciendo hoy en día, ahora de forma más virulenta porque han entrado en juego las redes sociales, el quinto poder", concluyó.

