Kiko Matamoros explota contra Paula Dapena, la futbolista que no homenajeó a Maradona: "Tiene el apellido bien puesto" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 18:34 0 Comentarios

El colaborador de Telecinco condena el gesto de la deportista en contra del machismo

Paula Dapena ha dado este fin de semana la vuelta al mundo al protagonizar un gesto que ha abierto un debate en torno a los homenajes que se están haciendo a Diego Armando Maradona. La futbolista gallega se negó a participar en el minuto de silencio en memoria del argentino, sentándose de espaldas durante el tiempo que duró el tributo.

"El jueves fue 25-N Día Internacional contra la Violencia Machista. Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, ni se hizo ningún homenaje. Al enterarme de que se iba a hacer por Maradona, que se le conoce no solo por lo que hizo dentro del campo, sino también por lo que hizo fuera, pues no me parecía bien e iba en contra de mis ideales feministas", ha explicado la propia Dapena esta mañana a Sonsoles Ónega en Ya es mediodía.

Kiko Matamoros explota contra Paula Dapena, la futbolista que no homenajeó a Maradona: "Tiene el apellido bien puesto"

Sálvame ha recogido este lunes las palabras de la futbolista y los colaboradores han debatido sobre su polémico gesto. Enseguida, Kiko Matamoros pidió la palabra para cargar contra la gallega. "No entiendo a esta chiquita, Dapena, a la que su apellido me parece muy bien puesto, muy bien traído. No tiene nada que ver una cosa con otra", empezó diciendo el tertuliano.

"Me parece muy bien que reivindiques como feminista un minuto de silencio como quieras, cuando quieras y con quien quieras, pero eso no tiene nada que ver un homenaje a un futbolista", comenzó alegando Matamoros, siendo rebatido por Jorge Javier. "Antes no sabíamos tanto de la vida íntima de la gente. A partir de ahora, esto va a estar a la orden del día. Y los homenajes sin ningún tipo de... se acabaron", comentó el presentador.

"Eso es un prejuicio. Maradona no tuvo ninguna sentencia en contra por maltrato, hay un vídeo en el que está agresivo pero no se le ve cometiendo ninguna agresión. Estos juicios son de un atrevimiento. ¿Quién restituye lo que se le ha quitado a Woody Allen?", preguntó el colaborador, al que decidió responder Gema López.

"Maradona trascendía más allá de lo que significaba el deporte y el fútbol. Su figura era global, con sus aristas, sus luces y sus sombras. Para mí, hay dos cosas que son antideportivas: la agresión y el dopaje. Este señor ha sido también imagen de eso y entiendo que una persona, con toda su libertad, pueda decir que no quiere homenajear lo que representa esto", defendió la periodista. "Pues ya tiene su minuto de gloria", insistió Matamoros.