Los seguidores de Pablo Iglesias 'machacan' a Ferreras por su entrevista en 'Al rojo vivo': "Menudo repaso" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 14:53 0 Comentarios

El presentador de La Sexta y el vicepresidente del Gobierno se enzarzaron

Antonio García Ferreras ha arrancado la semana en Al Rojo Vivo entrevistando en directo a Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno visitó el plató de La Sexta para repasar junto al presentador algunos de los asuntos más importantes de la actualidad política del país, en plena crisis por la pandemia del coronavirus.

La entrevista empezó ya de forma tensa por la insistencia de Ferreras en todas las discrepancias que han surgido entre los dos partidos que forman el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia. Iglesias le dio normalidad al asunto, asegurando que lo importante es que el diálogo llegue a buen puerto para que se tomen medidas que propicien que se cumpla el pacto de investidura acordado hace ya casi un año.

Lea también: La emoción de Ferreras al recordar a Maradona: "Sufrió los zarpazos de la locura que genera ser el rey del mundo"

Finalmente, acabaron saltando las chispas entre Ferreras e Iglesias, que se enzarzaron en directo por una polémica pregunta sobre Bildu. El presentador preguntó al vicepresidente si creía que la formación vasca debería hacer "un recorrido ético más profundo" para pedir perdón por la violencia de ETA, banda terrorista que se disolvió definitivamente hace 9 años.

"Fue a por lana y salió trasquilado": críticas a Ferreras por su entrevista a Pablo Iglesias en Al Rojo Vivo

"Imagínate que aquí hubiera una persona que dijera que ha llegado a un acuerdo de presupuestos con el PP. Yo no me imagino diciéndole: '¿Usted no cree que los dirigentes de PP y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué eso ningún periodista lo preguntaría?'", se quejó el líder de Podemos, que insistió en su reproche.

Lea también: "El Gobierno ha tenido que comérsela": Ferreras retrata su "acrobacia dialéctica"

"¿Los que han llamado a mi padre terrorista tienen que hacer un recorrido ético o no? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético? ¿Los señores que crearon un aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos mintiendo, engañando, utilizando a nuestros policías para protegerse frente a Bárcenas y para crear pruebas falsas tienen que hacer un recorrido ético?", planteó Iglesias.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios de muchos espectadores de La Sexta, afines a Pablo Iglesias, que celebraron el "repaso" que el político dio al periodista que, según el criterio de estos, dio más importancia a las discrepancias existentes dentro del gobierno que a todas las medidas y leyes que han sacado adelante. "Ferreras toda la entrevista a por lana y en todas trasquilado", comentó un usuario de Twitter.

Le preguntaría a un partido que pacte con el PP sobre el recorrido ético que tienen que hacer los de Gürtel, Cloacas Parapoliciales y les pedirían que condenen el Franquismo??

Ferreras toda la entrevista a por lana y en todas trasquilado.. #coronavirusARV pic.twitter.com/jDA4n5EEP2 — SayonaraTroika (@Sayo_P75) November 30, 2020

Iglesias destroza a Ferreras. Le recuerda que ni VoX ni el Pp quieren hablar del franquismo. Se ve que se le ha olvidado ... pic.twitter.com/GlW64D0UqW — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 30, 2020

Pablo Iglesias está dejando callado a Florentino Ferreras, da igual cuando leas esto. — ??????????????????? $??Ø????????????????????? (@dsegoviaatienza) November 30, 2020

Florentino Ferreras, eres un sádico periodista, pero has dado con la horma de tu zapato, el Vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no puedes con él, te da 100 vueltas y eso es lo que os pone tan rabiosos. Chapeau y gracias @PabloIglesias, #SiSePuede, y ahora con @JesusCintora — CARMEN furibunda (@CarFuribunda) November 30, 2020

Bravo por iglesias le está dando caña al ferreras ???????????????? — Pepa (@PepaGM46) November 30, 2020

Hay que reconocerle a Ferreras el curro con la batería de preguntas a Iglesias. Lamentablemente para él, no ha conseguido titulares espectaculares. Muy bien Pablo. — ISABEL B. M. (@ISABELBM10) November 30, 2020

Está ha sido la mejor parte de la entrevista. Y esto es algo que Iglesias hace muy habitualmente que es cambiar el marco de la pregunta. Y como se ve, Ferreras se queda fuera de juego. https://t.co/9HUKD7uqyt — IamRGR (@IamRGR1) November 30, 2020

Pablo Iglesias pone poniendo al indecente Ferreras en su sitio.



Bien hecho @PabloIglesias, hartos de los Sicarios Mediáticos y sus lecciones. En vez de pedir a Bildu que haga "un recorrido ético", es el mismo Ferreras que tiene que hacer este recorrido y cerrar al salir. — ????EspaRRoquí ?????????? (@Esparroqui) November 30, 2020

#CoronavirusARV Importante repaso el que le ha dado Pablo Iglesias a Ferreras y sus demás contertulios de derechas, por mucho que intenten atacarlo con sus chismorreos y bulos de siempre. Grande Pablo Iglesias y lamentable Ferreras con su fobia podemita. — Tomás Casas?????? (@tomascasascm) November 30, 2020

Sólo vea ARV cuando va Pablo,Ferreras intenta acorralarle y Pablo le está dando un repaso de padre y muy señor mío ???????????? — CHECHU EL ROJO (@ELTOLAVARA6) November 30, 2020

Patético Ferreras.

Busca la polémica con Pablo para desgastar al Gobierno y se ve desbordado e impotente ante la evidencia y decencia democratica en que se expresa y contesta Pablo Iglesias.

Menudo repaso. Eso le pasa por oreguntar. — Oscar (@Oscar22633456) November 30, 2020

Que repasó le esta dando @PabloIglesias a Ferreras ???????????????????????? https://t.co/trV0qvD0xl — Susana LV ????????????? (@Trolleando_lol) November 30, 2020

Oleeee Iglesias qué baño le has dado a Ferreras entre Zapatero el otro día y tú hoy lo habéis dejado ko... — Mar Aguilar (@maraguilar67) November 30, 2020

Ferreras el la vida le preguntaría a Casado si cree que su recorrido ético en la política es correcto. Ni a Abascal. Ni a Arrimadas ... Ni a nadie que no sea Pablo Iglesias.



No sé si se da cuenta de que ya no engaña a nadie. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 30, 2020

Y cortamos la conexión con la Sexta después del baño que le ha dado Iglesias a Ferreras y conectamos con Cintora. — Intenso (@admintenso) November 30, 2020