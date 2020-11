Alba Carrillo desenmascara al verdadero culpable de la multa que Mediaset tiene que pagar a Fonsi Nieto Ecoteuve.es 14:36 - 30/11/2020 1 Comentario

'Sálvame', 'Viva la vida' y 'Socialité' leen una sentencia que condena al grupo de Vasile

Los espectadores de Sálvame se sorprendieron cuando Carlota Corredera se dispuso a leer en Sálvame una sentencia contra Mediaset el viernes, después de que el grupo de comunicación que dirige Paolo Vasile fuera condenado por intromisión ilegítima al honor del hijo que Fonsi Nieto tiene en común con Alba Carrillo.

La presentadora de Telecinco interrumpió el programa para leer el encabezamiento y el fallo de la sentencia, en la que condena a Mediaset a un pago de 6.000 euros, así como a no volver a utilizar las grabaciones y a la eliminación en Internet de la noticia.

Esto mismo se repitió en Viva la vida y Socialité. A raíz de la polémica, muchos fueron os que preguntaron si Carrillo era la verdadera culpable del asunto. Pues bien, la colaboradora tuvo que salir al paso a raíz de los comentarios que recibió tras la lectura del fallo en el programa que estas semanas presenta Sandra Barneda.

El motivo de la multa por el que Mediaset tiene que pagar a Fonsi Nieto: Belén Esteban tiene la culpa

"Quiero aclarar una cosa porque me está escribiendo mucha gente insultándome y estoy alucinando. El fallo que han leído en Mediaset no tiene nada que ver con Fonsi Nieto y conmigo. No es un problema de Supervivientes, no es nada y estamos fenomenal", dijo Carrillo en un storie de Instagram.

"El fallo es porque la señora Belén Esteban dijo en un momento dado una barbaridad sobre mi hijo", aseguró a continuación explicando que Fonsi Nieto "decidió demandar y ha ganado, punto". "No tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Por favor, no insultéis y no digáis barbaridades porque no sabéis de qué va. Gracias", concluyó.

