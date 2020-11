Pablo Iglesias se enzarza con Ferreras tras una polémica pregunta: "Al PP o a Vox ningún periodista se la haría" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 13:36 1 Comentario

Antonio García Ferreras ha arrancado la semana en Al Rojo Vivo entrevistando en directo a Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno visitó el plató de La Sexta para repasar junto al presentador algunos de los asuntos más importantes de la actualidad política del país, en plena crisis por la pandemia del coronavirus.

Tras preguntar y repreguntar al líder de Unidas Podemos por las discrepancias existentes entre los miembros del Gobierno para sacar adelante algunas leyes, como por ejemplo, la que busca la formación morada para impedir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad mientras dure la crisis, Ferreras planteó a su invitado la polémica surgida a raíz del 'sí' de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.

Iglesias empezó celebrando la decisión del partido vasco como un gran éxito democrático. "Es la mejor noticia para la democracia española", comenzó apuntando antes de recordar que, durante muchos años, se pidió a Herri Batasuna que abandonara la violencia y defendiera sus ideas por los canales democráticos y las vías legales. "Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y que la segunda fuerza política de Euskadi, que es Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia que nos debería emocionar a todos", argumentó, pidiendo que "nadie intentara patrimonializar las víctimas".

Acto seguido, Iglesias recordó que el PP fue fundado por "siete ministros de la dictadura": "Algunos de ellos firmaron sentencias de muerte contra demócratas que combatían en este país por las libertades que hoy todos gozamos. Y yo que soy hijo y nieto de esos que se jugaron la vida por la libertad, doy las gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostar por la democracia, aunque últimamente, en sus acuerdos con Vox parece que están dando la vuelta hacia el otro camino", defendió el vicepresidente.

Ferreras y Pablo Iglesias se enzarzan en La Sexta: "Yo no respondo preguntas"

"Que los que en el pasado apostaban por la violencia, apuesten ahora por las vías legales y democráticas y negocien es la mejor noticia", concluyó satisfecho Iglesias. "¿Usted no cree que a Bildu, o a un sector importante de Bildu, les falta una especie de recorrido ético más profundo, más auténticos a la hora de decir que se han equivocado y que pidan perdón con rotundidad?", le planteó Ferreras antes de que se desatara la tensión entre ellos.

Iglesias respondió entonces que Jon Iñárritu "fue cristalino" a la hora de solidarizarse con una víctima de ETA que además ocupaba un cargo de VOX. "Creo que lo han hecho", defendió el líder de Podemos antes de ser interrumpido por el presentador para escuchar las palabras del político vasco. "Yo he tenido que aguantar que la portavoz del PP llame a mi padre terrorista y nadie ha pedido disculpas por eso. Mi padre estuvo en la cárcel por defender la libertad y mi abuelo estuvo condenado a muerte y cinco años en la cárcel por defender la libertad. Y tengo que aguantar que los diputados de PP y Vox los llamen terroristas", apuntó Iglesias, comenzando a mostrar su enfado con Ferreras.

"Y ahora me planteas que los de Bildu, que están diciendo lo que acabamos de oír, si tienen que hacer un recorrido..", le empezó a reprochar siendo interrumpido por el periodista. "Me refería a otros representantes como Arnaldo Otegi", señaló este. Pablo Iglesias explicó que el trabajo de Otegi fue fundamental para que ETA dejara la violencia y dejara de matar: "Cuando lo comparamos con los señores del PP y de VOX que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura. Ojo, que VOX que permite que el PP gobierne en Madrid o en Andalucía están diciendo que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual. ¿Qué recorrido ético tienen que hacer estos señores que viven en la inmoralidad permanente?", se preguntó molesto el político.

Pablo Iglesias se enzarzó entonces con Ferreras, pidiéndole que le dejara hacerle una pregunta. "Yo no estoy aquí para responder preguntas, estoy para hacerlas", replicó. "Pues la respondo yo. Imagínate que aquí hubiera una persona que dijera que ha llegado a un acuerdo de presupuestos con el PP. Yo no me imagino diciéndole: '¿Usted no cree que los dirigentes de PP y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué eso ningún periodista lo preguntaría?'", se quejó el líder de Podemos, que insistió en su queja.

"Ojalá PP y Vox condenaran el franquismo con la misma claridad que Iñárritu ha condenado los de ETA"

"¿Los que han llamado a mi padre terrorista tienen que hacer un recorrido ético o no? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético? ¿Los señores que crearon un aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos mintiendo, engañando, utilizando a nuestros policías para protegerse frente a Bárcenas y para crear pruebas falsas tienen que hacer un recorrido ético?", planteó Iglesias.

"En este país, todos tenemos que tener la altura suficiente para respetar a todos los representantes públicos elegidos por la ciudadanía. Creo que es un éxito de nuestra democracia que los que en el pasado defendieron la violencia estén haciendo política en las instituciones de una forma tan clara como lo ha hecho el señor Iñarritu. Yo quisiera escuchar a los dirigentes del PP y Vox hablar del franquismo y los crímenes que se han cometido contra los luchadores demócratas con la misma claridad que el señor Iñárritu", sentenció.