La pregunta que no quiso responder Yolanda Díaz en 'Salvados': "No debo hablar de estas cosas y no lo voy a hacer" Ecoteuve.es 12:22 - 30/11/2020 0 Comentarios

Gonzo pone en aprietos a la ministra de Trabajo por su rifirrafe con Economía

La ministra Yolanda Díaz fue protagonista de Salvados este domingo. El programa de Gonzo en La Sexta llevó a la titular de la cartera de Trabajo del Gobierno de coalición a barrios obreros para hablar con varios trabajadores sobre la precariedad laboral en plena pandemia.

Uno de los temas en los que el periodista hizo especial hincapié fue Amazon. Tal y como recogió el formato de Atresmedia de la información publicada por la agencia EFE, la empresa ha ganado un 69% más en todo el mundo. Además, en España existen más de 15.000 'riders' en la actualidad.

Lea también: Ana Rosa critica ante Martínez Almeida las luces de Navidad con la bandera de España: "Se ha pasado"

Por eso, Gonzo quiso saber si Díaz había comprado alguna vez. Ella lo negó: "No, ni compro comida a domicilio, créeme. Debo ser la única mujer de España que no lo hace". ¿Y por qué no? "No lo hago, primero porque creo que no es correcto hacerlo, y segundo porque tampoco me gusta ese modo... No me gusta comprar así", añadió.

La pregunta que no quiso responder Yolanda Díaz La Sexta: "No debo hablar de estas cosas"

Luego, el periodista gallego apretó más a Yolanda Díaz preguntando si su relación con Nadia Calviño es más fluida que la que tiene con Amazon. La cuestión, por cierto, vino a raíz de la vez que el departamento de Trabajo se levantó en una reunión en Moncloa por una discrepancia con Economía.

"Yo tengo una relación buena con ella y con todo el Gobierno. Hay un mito sobre las malas relaciones. Es normal y muy legítimo que haya distintos puntos de vista, no va por partidos", dijo la política de Podemos asegurando que lo importante es que esas "diferencias se muestren en los órganos de Gobierno y no salgan al exterior".

Lea también: La dura embestida de Juan y Medio a los que critican a Amancio Ortega: "¿No podemos ser agradecidos?"

"Nos une el programa de gobierno, pero nos diferencia que venimos de mundos diferentes, y eso es muy bueno. Yo observo a miembros del Gobierno que no representan a mi mundo, ni mucho menos, y aprendo mucho de ellos y de ellas. Y a la inversa también", continuó diciendo la ministra.

Sin embargo, cuando Gonzo preguntó por el motivo exacto del citado rifirrafe, Yolanda Díaz no quiso responder: "Yo no debo hablar de estas cosas, y no lo voy a hacer". "El ministerio de Trabajo trabaja todos los días con todos los ministerios y lo que hacemos es cumplir con el acuerdo de Gobierno", zanjó.