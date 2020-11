Isabel Pantoja hunde a su hija Isa P. con un doloroso plantón por teléfono: "No lo entiendo" Ecoteuve.es 30/11/2020 - 10:50 0 Comentarios

La concursante de 'La casa fuerte' quiso llamar a su madre por teléfono

La jugada de Telecinco de convertir a Isa P en su particular 'caballo de Troya' en Cantora ha fracasado estrepitosamente. El pasado jueves, La casa fuerte dio a la concursante la posibilidad de marcharse a Sevilla durante el fin de semana para que pudiera hablar con su madre y su hermano y así volver y contarlo todo frente a las cámaras de Mediaset.

Isa se mostró desde el principio muy dubitativa. Por una parte, pensaba que su madre necesitaría un abrazo, pero por otro, no quería abandonar el reality, ya que sería estar en ventaja frente a sus compañeros y frenar un concurso en el que considera que se está "abriendo más". La balanza se terminó de decantar cuando Asraf entró en escena para aconsejar a su novia que no se metiese en el conflicto que vive su familia.

Isa P llegó finalmente a un acuerdo con la organización del programa y aceptó una llamada a su madre en lugar de ir a verla. "He intentado hacer siempre con mi madre lo de quitarle hierro al asunto. La estoy protegiendo. Ella lo va a entender. Llevo toda la vida haciendo estas cosas por el 'por si acaso'. Pero eso sí, duele", le explicó a Asraf al comunicarle su decisión de permanecer en la casa.

En la gala de este domingo, Isa P explicó a Jorge Javier que se encontraba ya más calmada y con la intención de centrarse en su paso por el reality de Telecinco. "Ahora estoy más tranquila y ni pienso en lo que está pasando porque me he enfocado en la gala de hoy. Me costó un poco tomar la decisión. Ahora llevo un día o algo sin pensar en ello", respondió antes de que el presentador le diera su apoyo. "En cualquier caso es tu decisión y en este momento has pensado que es lo correcto. Con el tiempo igual piensas otra cosa pero las cosas hay que valorarlas en el momento. Así que no te 'rayes", le pidió.

Finalmente, Jorge Javier dio paso a unas imágenes en las que se podía ver lo ocurrido con la esperada llamada de Isa a Cantora. La cosa no fue como ella, ni Telecinco, querían y la joven acabó llorando sin entender lo que estaba pasando. Primero llamó al móvil de Isabel Pantoja y le salió apagado, algo que no le extrañó porque aseguró que era algo que su madre siempre hace cuando hay cualquier polémica.

Minutos después, consiguió contactar con Cantora pero la persona que le atendió le dijo que Isabel estaba durmiendo. En un segundo intento, Isabel Pantoja tampoco se quiso poner al teléfono, lo que terminó de hundir a la joven. "Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla pero no puedo", decía entre lágrimas en las imágenes.

En directo, Isa contó a Jorge Javier detalles de lo sucedido: "Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella (...) Yo no le iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella si no lo hizo sabe que es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que no se la escuche", sentenció.