"Se ha muerto": monumental 'tierra trágame' de Ramón García con una las invitadas de su programa

El presentador de 'En compañía' protagoniza un incómodo momento en directo

Ramón García se ha metido en un lío este viernes cuando intentaba animar a una señora invitada a su programa de Castilla La Mancha Televisión. "No me digas que te arrepientes de venir aquí, sobre todo, si me lo dices porque te crees una carga. Tú no eres ninguna carga, Isa".

La mujer salía por los cerros de Úbeda diciendo que había tenido un amigo que cumplía los años el mismo día que Ramontxu. El vasco cumple este sábado 28 de noviembre 59 años.

"¿Sabes quién es?". "¿Quién?". "Ángel", resolvía ella la duda de Ramón, que no dudaba en dirigirse a la cámara para felicitarle en directo. "No, que se ha muerto", espetaba Isa dejando pálido al presentador de En compañía.

"¡Coño!", soltaba de inmediato Ramontxu dando un golpe al sillón en el que estaba sentado para intentar salir del tierra trágame: "Me ha dicho que cumplía los años". "Ha venido dos veces aquí", remataba Isa explicando que su amigo había acudido también al programa.

