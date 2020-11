Sylvia Pantoja y su debut en Telecinco con 22 años contando chistes y comiendo lentejas Ecoteuve.es 27/11/2020 - 16:41 0 Comentarios

La prima de la tonadillera se sienta en la tercera entrega de 'Cantora: la herencia envenenada'

La 'bomba' que tiene Telecinco para detonar este viernes en la tercera parte de 'Cantora: la herencia envenenada' se llama Sylvia Pantoja. Hay que recordar que Sylvia Pantoja es hija de Fernando González Ángulo y de María del Carmen Pantoja Cortés. Es decir, es prima de Isabel Pantoja y también de Chiquetete.

Isabel y Sylvia llevan años sin hablarse. El motivo, según ha avanzado Ángela Portero en Ya es mediodía podrían ser los celos por algo que ocurrió en el Rocío de 1982: "Fue Paco con Maribel (Pantoja), también estaba Carmina y Sylvia. Allí hubo bastante jaleo. Que lo cuente ella".

Lea también: Telecinco ofrece a Isa visitar a Pantoja en Cantora y volver el domingo (para contarlo)

Sylvia Pantoja es cantante, con varios discos en el mercado. Lleva en silencio años sin hablar de su relación con Isabel Pantoja. En televisión, ha participado en programas como La selva de los famosos o Tu cara me suena.

Así fue el debut de Sylvia Pantoja en Telecinco

Pero hay que remontarse a 1991 para encontrar su debut en Telecinco. Por entonces, Sylvia tenía solo 22 años y lo hizo en el programa VIP Noche de Emilio Aragón para contar chistes y comer lentejas:

"Le pregunta el soldado '¿ha visto al cabo Finisterre?'. 'Pues mire, no le he visto por aquí'. '¿No sabe por dónde anda?'. 'Imbécil, el cabo Finisterre está en La Coruña'. 'Ay, perdone, no sabía que estaba de permiso", fue uno de ellos. [VÍDEO]

Lea también: 'Sálvame' pone precio al otro 'imperio' de Isabel Pantoja: ¿cuánto cuestan los coches de Cantora?