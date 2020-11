Sonsoles Ónega frena en seco a Javier Negre: "Eso no se puede decir aquí" Ecoteuve.es 27/11/2020 - 15:26 0 Comentarios

La presentadora se engancha con el colaborador por los abucheos a Sánchez

Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sido recibidos en el hospital La Paz con gritos de "fuera" y abucheos por su gestión en la crisis del coronavirus. El programa Ya es mediodía ha emitido las imágenes y se ha producido un enganchón entre Sonsoles Ónega y Javier Negre.

El periodista ha defendido las protestas de ese grupo de manifestantes. "¿Tenemos que tragarnos las mentiras de este Gobierno? ¿Tenemos que tragarnos a un presidente que pacta con los separatistas? La gente tiene derecho a protestar de forma cívica", ha dicho Negre. "Lo mínimo que le pueden hacer es abuchearle".

Esa expresión no ha gustado nada a Sonsoles Ónega que, rápidamente, le ha frenado en seco. "No, no, no. Bajo ningún concepto. Desde los platós no podemos decir que lo mínimo que se le puede hacer es abuchearle", le ha contestado. "Si dices lo mínimo, ¿qué es lo máximo?"



Negre ha reaccionado dejando clara su postura. "Yo nunca voy a tolerar ningún tipo de agresión", ha apuntado. "Un abucheo es una protesta diplomática y civilizada", ha continuado el periodista, que ha recordado que, durante la crisis del ébola, se pidió la dimisión a un Gobierno "por la muerte de un perro".

