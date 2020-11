Ana Rosa saca las garras por Madrid: "Es el enemigo a batir, primero con el Covid y ahora con los impuestos" Ecoteuve.es 27/11/2020 - 13:42 0 Comentarios

La presentadora rebate las opiniones de los políticos del PSOE y Podemos

Ana Rosa Quintana no se ha podido contener en el intenso debate político que ha habido en su programa de Telecinco a cuenta de la polémica con la armonización fiscal que pide Rufián al Gobierno como moneda de cambio a su 'sí' a los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto el socialista José Zaragoza como el portavoz de Podemos Pablo Fernández han hablado abiertamente de la trampa que comete Madrid: "Es un refugio fiscal para todos los ricos de España que no quieren pagar impuestos", ha dicho el primero.

Lea también: Joaquín Prat se moja en la polémica de la bandera de España que ilumina la Navidad en Madrid

"Porque en Barcelona ni País Vasco no hay ricos. ¡Hombre, por favor José! Que me da la risa", ha saltado la presentadora mientras que Pablo Fernández insistía en que "los ricos de Castilla y León y otras comunidades vienen a Madrid a no pagar impuestos". "¡Si donde más ricos hay es en el País Vasco!", ha espetado Ana Rosa.

Ana Rosa: "Es el enemigo a batir, primero con el Covid y ahora con los impuestos"

La periodista no se ha cortado al decir que "Madrid es el enemigo a batir, primero con el Covid y ahora con los impuestos". "¡Mentira!", ha respondido el político de Podemos. "El enemigo a batir son los privilegios de los ricos y las grandes fortunas que es lo que la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, está convirtiendo Madrid en un paraíso fiscal".

El portavoz de la formación de Pablo Iglesias apuntaba que "el único sitio de España que no existe el impuesto de sucesiones es en Madrid". "Pues me parece fenomenal", ha dicho Ana Rosa mientras que Ana Vázquez, del PP, ha señalado que ese impuesto tampoco existe en Europa: "¿Qué rico es ese, el querer la herencia de su padre? Vaya discusión tenéis los de Podemos".

Lea también: Ana Rosa Quintana cuenta lo que le dijo en privado Felipe González del PSOE de Pedro Sánchez