La confesión de Pipi sobre Maradona: evitó que entrara en 'El Chiringuito' de Pedrerol en un estado lamentable

Ocurrió en febrero de 2017, cuando el Nápoles se enfrentaba al Madrid en Champions

Aquella noche la policía tuvo que acudir a su hotel por una "discusión" con su pareja

El chiringuito continuó en este jueves recordando a Diego Armando Maradona. Pipi Estrada sorprendió a todos en la tertulia que 'pilota' Josep Pedrerol contando que El Pelusa estuvo a punto de entrar una vez en el programa, pero que él lo evitó por el lamentable estado en el que se encontraba.

Ocurrió en 2017, cuando el Nápoles viajó a Madrid para enfrentarse con el equipo merengue en la Champions. Pipi, que tenía una fantástica relación con Maradona del pasado, acudió al hotel donde se hospedaba el conjunto italiano.

"Yo tenía una ilusión enorme porque Diego entrara en El chiringuito y me fui al hotel", recordó. "Había mucha prensa en la puerta y no dejaban entrar a nadie. Pero dije que le avisaran. Al poco rato después, salió desde la puerta del comedor diciendo 'che, querido, deja pasar a Pipi".

Así pues, Pipi compartió mantel con Maradona, sus hijos y la que fuera su pareja, Rocío Oliva. "Le conté la historia de El chiringuito y le encantó la esencia. Me dijo 'sí, yo quiero entrar". Sin embargo, en un momento dado, se produjo un momento de tensión cuando Rocío se levantó y se fue a su habitación.

El día que Maradona estuvo a punto de entrar en 'El chiringuito', pero Pipi Estrada lo impidió

La velada duró hasta las 3 y media de la madrugada. Pero esa noche, como muchos recordarán, la policía acudió hasta el hotel después de recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre Maradona y su pareja. "Diego no durmió y se negó a ir a la comida con la junta directiva del Madrid y el partido, pero el presidente del Nápoles le obligó a ir".

Ya a la noche, después del choque europeo, el periodista volvió al hotel para 'meter' a Maradona en El chiringuito, tal y como habían acordado. Pero Pipi se dio cuenta de que Diego "no estaba bien" y, por eso, decidió que lo mejor era echarse atrás con su intervención en la tertulia con el objetivo de no manchar su imagen.

"Yo era el que decidí, no era la imagen más bonita de Diego para que entrara. Tenía problemas al hablar", afirmó Pipi en El chiringuito este jueves. El periodista, además, solo tuvo palabras bonitas hacia el astro argentino por los gestos de cariño que tuvo cuando empezó en el oficio.

Yo no puedo decir nada malo de Diego. Cuando tú amas a una persona, quieres a la persona con todos sus defectos y sus virtudes. Esto de que separas al hombre del deportista, yo no lo entiendo: "Siempre he gozado de su cariño".