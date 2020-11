El plan de Pablo Motos para evitar contagios en Navidad: regala una PCR a tu familia Ecoteuve.es 27/11/2020 - 9:59 0 Comentarios

"Si no hay pasta para nada más, pues no la hay, pero no hay que jugársela", explicó

Pablo Motos ha sido un gran defensor, desde el inicio de la pandemia, del uso de las mascarillas, test en los aeropuertos de origen y pruebas PCR constantes para poder detener el coronavirus.

Ante la llegada de las Navidades, el presentador ha incidido sobre la necesidad de someterse a pruebas antes de las reuniones con familiares y propuso una solución. "A lo mejor esta Navidad, el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia, en vez de llevarles un detalle, es entregarles una prueba PCR", ha dicho.

"Si tú regalas una PCR y el otro a otro y así todos, cenáis tranquilos. Si no hay pasta para nada más, pues no la hay, pero no hay que jugársela", explicó. "Con la Covid nos estamos acostumbrando y nos está sucediendo como con los accidentes de tráfico, que crees que es una cosa que les pasa a otros", dijo el presentador de Antena 3.

"Cuando las cosas te pasan a ti, cambia muchísimo lo que opinas", insistió Motos, consciente que la prevención ante las reuniones familiares puede ser la mejor opción para evitar contagiarse y que el virus se propague. "Ante la duda, es un buen regalo, original y una buena manera de decir 'te quiero y deseo que estemos seguros".

