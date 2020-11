Anabel Pantoja rompe a llorar en 'Sálvame' tras colgar en directo: "No entro para que me deis hostias" Ecoteuve.es 26/11/2020 - 20:00 0 Comentarios

La colaboradora se derrumba al no querer posicionarse en la guerra familiar

Anabel Pantoja ha protagonizado una espantada durante la conexión virtual que ha hecho este jueves en Sálvame a raíz de la muerte del padre de Irene Rosales. La colaboradora ha levantado las críticas de sus compañeros al establecer una controvertida comparación.

"Irene está viviendo un momento muy malo y mi tía está con lo suyo, ahora no se puede hacer nada más que hablarlo y arreglarlo", ha dicho Anabel a lo que Kiko Hernández se lo ha echado en cara. "No entro aquí para que tú me des hostias", ha dicho ella. "Si quieres te decimos que qué guapa estás".

Anabel Pantoja cuelga en directo a Sálvame': "No entro aquí para que me deis hostias"

En ese momento, Mila Ximénez ha saltado asegurando que "es imposible hablar contigo. O te has comido a tu tía o a tu tío o Cantora". Tras este rifirrafe, Anabel se ha ido interrumpiendo la conexión de forma abrupta: "Ha colgado".

Minutos más tarde, la sobrina de la tonadillera volvía a Sálvame: "Yo no estoy de ninguna parte, quiero que todo esto se arregle. Yo no me voy a meter en una guerra, me lo dijo mi madre y le hago caso". Finalmente, Anabel acababa en un mar de lágrimas al verse acorralada: "No sabéis lo que es. Yo esto no lo he vivido nunca, me parece mentira".