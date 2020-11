"Por mucho que hables, no me voy a callar": el enganchón de Cristina Cifuentes y Juan Carlos Monedero en Cuatro Ecoteuve.es 26/11/2020 - 19:39 0 Comentarios

Los colaboradores del programa de Joaquín Prat se pican por la 'guerra' de impuestos

Cristina Cifuentes y Juan Carlos Monedero han tenido un rifirrafe este jueves en Cuatro al día a cuenta del pacto que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC para imponer una armonización fiscal en España que pretende una subida de impuestos en Madrid.

"No hay grandes diferencias en el IRPF, que es el impuesto más democrático. Si que las hay en otros como sucesiones, donaciones y patrimonio", ha resumido Joaquín Prat antes de dar la palabra a sus tertulianos.

"Que defendamos que no se paguen impuestos, a ver entonces de dónde sale el dinero de las cosas que reclamamos, por ejemplo una vacuna", ha dicho Monedero en primer lugar atacando a la Comunidad de Madrid y refiriéndose directamente a Cristina: "Su actitud está rompiendo España y tú tienes que ver mucho que ver".

El enganchón entre Monedero y Cifuentes por la 'guerra' de impuestos

La expresidenta de la región se ha defendido diciendo que bajó los impuestos en 2017. "Así tenemos la Sanidad, la Educación y el Transporte que tenemos", interrumpía Monedero. "Nadie va a defender que no se paguen impuestos porque la política fiscal tiene que ser recaudatoria. Lo que yo no voy a hacer jamás, que es lo que hace la izquierda, es una política confiscatoria de apropiaros del dinero de los ciudadanos", ha seguido Cifuentes.

"Si tu perdonas 6.000 millones a los ricos, son 6.000 millones que le quitas a los pobres y luego cerrais urgencias, camas de UCI y hospitales", ha saltado de nuevo Monedero haciendo que la expolítica dijera: "Si quieres me callo y hablas tú. ¿Esa es tu estrategia? ¿No dejar hablar?".

Cifuentes ha continuado su defensa alegando que los ciudadanos con menores rentas son los que se han beneficiado de esto. "Que les quitas 30 euros y luego se los cobráis en el copago de las medicinas. Que no, que hacéis trampas!". "¡Por mucho que hables no me voy a callar!", ha llegado a decir Cristina.

