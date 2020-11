Rosa María Mateo defiende a Cintora: "No es un programa informativo, es un magacín de actualidad informativa" 26/11/2020 - 16:21 0 Comentarios

La administradora de RTVE justifica así la contratación de una productora externa

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha defendido la contratación de una productora externa para poner en marcha Las cosas claras, el programa que presenta Jesús Cintora. "No es un programa informativo, es un magacín de actualidad informativa", ha dicho en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control parlamentario de RTVE. "No es un programa informativo. Por eso no estamos obligados a que sea cien por cien de producción interna".

Las cosas claras se estrenó hace dos semanas y viene a ser un espacio muy semejante a Al rojo vivo. De hecho, Cintora era colaborador de ese programa y José Miguel Contreras, responsable de La Coproductora, fue uno de los fundadores de dicho canal.

El espacio cuenta con tertulia de análisis político -normalmente cuatro colaboradores- últimas horas, conexiones en directo, entrevistas con protagonistas del día... "Servicio público", insiste habitualmente Cintora en el programa. "Queremos dar información útil", dijo el primer día.

Mateo defiende que la producción externa "es habitual" en TVE

Mateo, que lleva más de dos años en el cargo a pesar del carácter temporal de su mandado, ha afirmado que la externalización parcial de programas con una productora es "habitual" en TVE, una práctica denominada "producción en colaboración", y ha añadido que hay "muchos ejemplos actuales y también pasados" como Aquí la Tierra, La hora de La 1 -en este caso solo una parte- o Masterchef, entre otros.

Mateo ha indicado que, al poner en marcha una producción con una productora externa, "se analiza la disponibilidad y la idoneidad de los recursos de RTVE" y ha subrayado que las aportaciones de la productora son aquellas que "no están disponibles en la casa" y "las que son necesarias para conseguir que el proyecto del programa se materialice".

Respecto a Las cosas claras, Mateo ha detallado que la productora "aporta presentador, director, contertulios, redacción, reporteros, equipos ENG, grafismo, realidad aumentada, edición de vídeo, escenografía, decorado, cabeceras y rótulos", mientras que RTVE aporta "plató, medios técnicos y personal de operación de plató, equipo de realización, de producción de medios, documentación y material audiovisual, director adjunto, despachos de producción y sistema de producción digital".

Mateo explica que no hay perfiles profesionales en TVE para ese programa

El programa que conduce Cintora en La 1 de TVE ha centrado parte de la sesión. Así, el parlamentario de Vox Manuel Mariscal ha manifestado que el espacio "va a servir para enriquecer a los amigos ideológicos de este Gobierno, para pagar sueldos a tertulianos y activistas políticos de los dos partidos que gobiernan".

En su turno de intervención, Mateo ha explicado que "a veces" hay que recurrir a productoras externas y buscar determinados perfiles fuera de RTVE porque "la última gran convocatoria de oposiciones se hizo hace 13 años y, desde entonces, solo ha habido convocatorias puntuales para cubrir nueve plazas, nueve".

"De esta forma es imposible incorporar a la redacción a profesionales con aptitudes acordes con los desafíos que afronta el periodismo en el siglo XXI y que además conozcan las herramientas necesarias", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que la medida de edad de la redacción se sitúa en 55 años.